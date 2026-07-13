Voyager en 2026 : l’Algérie est-elle plus sûre que la France ? Le Global Peace Index répond

C’est le verdict annuel que tous les voyageurs attendent : le Global Peace Index vient de publier son classement des pays les plus sûrs de la planète. Mais cette édition réserve une surprise de taille qui bouscule les idées reçues. Contre toute attente, l’Algérie surclasse la France en matière de sécurité ! Un indicateur précieux pour vos prochaines vacances.

La paix mondiale recule pour la 12e année consécutive. C’est ce que révèle la nouvelle édition du Global Peace Index, publié par l’Institute for Economics & Peace, qui dresse chaque année un tableau des pays les plus sûrs de la planète.

Ce rapport se base sur 23 indicateurs, dont le niveau de criminalité, les conflits internes, la stabilité politique ou encore la militarisation.

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L’Islande reste la référence mondiale

Sans surprise, cette nouvelle édition dresse un bilan alarmant de la scène internationale. Selon le rapport, la paix mondiale ne cesse de s’effriter, minée par la multiplication des conflits armés. Un triste record est d’ailleurs franchi : la planète n’avait pas connu autant de guerres actives depuis 1945, tandis que le nombre d’États impliqués à l’étranger a presque doublé en moins de vingt ans. Pourtant, au milieu de cette crise globale, de véritables havres de paix parviennent encore à tirer leur épingle du jeu.

Dix-neuf ans de règne sans partage : l’Islande reste sacrée pays le plus sûr de la planète. Juste derrière, on retrouve la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Slovénie et l’Irlande pour clore ce top 5 d’élite. Entre stabilité politique exemplaire, absence de conflits et délinquance au plus bas, ces cinq nations s’imposent comme les havres de paix absolus du globe.

Du côté de l’Asie-Pacifique, des destinations comme Singapour, le Japon, la Malaisie et l’Australie tirent également leur épingle du jeu en s’installant confortablement en haut du tableau.

À l’inverse, la lanterne rouge du classement revient aux zones de tensions majeures. Des pays comme le Soudan, la RD Congo et l’Ukraine sombrent dans les profondeurs du tableau. De son côté, la Birmanie s’impose comme le territoire le plus critique de la région Asie-Pacifique, alors que la Russie ferme définitivement la marche à l’échelle globale.

L’Algérie, pays sûr pour voyager en 2026 ?

Avec un score de 2 053 points, l’Algérie se hisse à la 91e place mondiale. Bien qu’elle enregistre un léger recul de cinq positions par rapport à l’édition précédente, cette performance globale lui permet de s’installer confortablement dans le tableau principal de la sécurité internationale.

À l’échelle de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), l’Algérie décroche une honorable 8e place. Elle emboîte ainsi le pas aux leaders régionaux que sont le Qatar, le Koweït et Oman, tout en talonnant le Maroc, la Jordanie, les Émirats arabes unis et la Tunisie.

Mais le véritable fait marquant de ce palmarès réside dans le duel des rives de la Méditerranée : l’Algérie surclasse nettement la France. Alors qu’Alger se maintient solidement dans la première moitié du tableau, Paris s’effondre et stagne à une préoccupante 99e place sur les 163 nations passées au crible.

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