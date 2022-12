Voyager en 2023 : quels sont les plus beaux endroits en Algérie ?

À quelques jours de la fin de l’année 2022, les spécialistes des voyages commencent déjà à dévoiler les tendances qui toucheront ce secteur en 2023. Selon Skyscanner 2023 sera l’année des voyages économiques, les consommateurs continueront à voyager, mais la manière de considérer leurs budgets évoluera. Selon ce spécialiste des voyages, en 2023, Mexico gagnera en popularité. Et Zaghreb, Florence et Alger connaitront une baisse des prix.

2023 sera, également, l’année des voyages basés sur la valeur. En effet, les voyageurs s’intéressèrent de plus en plus aux nouvelles destinations peu connues. Et ce pour tenter de nouvelles aventures et sortir des sentiers battus. Qu’en est-il de l’Algérie ? sera-t-elle la prochaine grande destination touristique ?

L’Algérie dispose d’un fort potentiel touristique. En effet, avec ces anciennes cités romaines, ses villes fortifiées et son accès au Sahara, elle compte un nombre incalculable de merveilles qui ne demandent qu’à être découvertes.

Voyager en Algérie : quels sont les plus beaux endroits à visiter ?

Selon le magazine français GEO, l’Algérie est un pays hors des sentiers battus qui a beaucoup à offrir. Et pourtant, il est le pays du Maghreb recevant le moins de touristes chaque année. Dans un précédent classement, GEO a établi un classement des plus beaux endroits à visiter en Algérie.

Pour ce magazine, s’il ne fallait voir qu’un seul monument historique sur le territoire nationale, ce serait la Basilique de Notre-Dame-D’Afrique. Situé à l’ouest d’Alger, ce monument est un magnifique lieu de culte catholique, construit en 1872, qui témoigne de la cohabitation religieuse qui existait à l’époque.

Par ailleurs, GEO conseille également aux voyageurs désireux de se rendre en Algérie pendant leurs prochains vacances, d’aller visiter Tlemcen. En effet, pour ce dernier, les bâtiments maures de la ville ont de quoi rivaliser avec ceux du Maroc et de l’Espagne. Si vous envisagez de passer quelques ours dans cette ville. Ne ratez pas sa grande mosquée, le pont Eiffel et les cascades d’El-Ourit …

Le magazine GEO estime que se serait dommage de quitter l’Algérie sans la vile des ponts suspendus, Constantine. En effet, cette dernière est considérée comme l’un des plus beaux endroits à voir en Algérie. Construite au-dessus de gorges, Constantine compte également de nombreux monuments historiques.

Le Hoggrar et Djanet comptent parmi les plus beaux endroits à visiter en Algérie

L’Algérie est connue pour ses étendues de désert. En effet, le Sahara représente 84% de son territoire. Parmi les plus beaux endroits à découvrir en Algérie, se trouve le Hoggar. Le découvrir permet d’observer un paysage hors du temps.

Pour clôturer son classement des plus beaux endroits à visiter en Algérie, GEO conseille les voyageurs intéressés par le pays, de se rendre à Djanet. Ouverte dernièrement aux touristes français, cette oasis est réputée pour ses paysages uniques et photogéniques. Pour rappel, désormais, les passagers au départ de la France, disposent d’un vol direct reliant entre cette région et l’aéroport de Paris. Ce dernier est assuré par la compagnie nationale, Air Algérie.