Voyager depuis Alger sera encore plus facile : Air Algérie ouvre une nouvelle ligne vers l’Europe

Air Algérie lance une nouvelle ligne internationale. La compagnie nationale va relier l’aéroport d’Alger à Rotterdam aux Pays-Bas. Cette nouvelle destination vient enrichir la liste des vols disponibles vers l’Europe.

La ligne offre une opportunité de voyage plus simple et plus directe pour les Algériens vivant aux Pays-Bas, et inversement. Cela permet à Air Algérie d’élargir ses destinations en Europe et de consolider sa position sur le marché du transport aérien.

Cette connexion directe entre l'Algérie et les Pays-Bas peut faciliter les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme entre les deux pays.

Air Algérie relie Alger à Rotterdam aux Pays-Bas

Air Algérie revient dans un nouveau communiqué pour annoncer le lancement d’une nouvelle ligne aérienne reliant l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger à Rotterdam aux Pays-Bas. Cette nouvelle destination offrira un large choix aux voyageurs de la compagnie.

En effet, la compagnie aérienne nationale prévoit de desservir cette nouvelle destination européenne au rythme de deux liaisons par semaine. Le vol inaugural est programmé pour le 28 octobre 2025, au départ de l’aéroport de Houari Boumediene.

L’aéroport d’Alger devient de plus en plus un point central pour les voyages, et l’ajout de nouvelles destinations comme Rotterdam contribue à cette stratégie. Cela permet à la compagnie d’offrir des correspondances plus pratiques pour les personnes voyageant vers d’autres destinations.

Les billets Alger – Rotterdam en promotion

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle ligne aérienne, Air Algérie a décidé d’offrir à ses passagers des tarifs attractifs pour célébrer cette nouvelle ville européenne. En effet, cette promotion est valable pour les billets de voyage réservés avant le 30 septembre 2025.

Des voyages en aller-retour, au départ de la capitale Alger et à destination de Rotterdam, sont proposés à seulement 35 100 dinars algériens. Depuis les Pays-Bas, ces billets de voyage sont commercialisés au prix de 256 euros, le voyage en aller-retour, avec bagage en soute.

Par ailleurs, Air Algérie explique que cette promotion est valable pour les voyages programmés entre le 28 octobre 2025 et le 28 mars 2026.

Air Algérie s’envole vers Guangzhou

Air Algérie annonce une expansion significative de son réseau international avec le lancement de nouvelles liaisons stratégiques. La compagnie inaugurera une ligne directe entre Alger et Guangzhou à partir du 27 octobre 2025, proposant des vols trois fois par semaine à partir de 96 000 dinars algériens l’aller-retour. Ces vols seront opérés avec le nouvel Airbus A330-900neo.

En parallèle, la compagnie renforce sa présence en Chine en augmentant la fréquence de ses vols vers Pékin à trois rotations hebdomadaires. Une nouvelle liaison triangulaire Alger-Le Caire-Addis-Abeba sera également lancée le 29 octobre 2025, avec deux vols hebdomadaires assurés par Boeing 737-800.

Pour promouvoir ces nouvelles destinations, Air Algérie lance une promotion automnale avec jusqu’à 30% de réduction sur certains vols internationaux, valable pour des réservations du 21 août au 4 septembre 2025. Cette stratégie d’expansion vise à positionner Alger comme hub aérien majeur en Afrique tout en facilitant les échanges commerciaux et touristiques entre l’Algérie, l’Asie et l’Afrique de l’Est.

