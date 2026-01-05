Voyager avec un passeport algérien en 2026 : ce que révèle Passport Index

Le dernier Passport Index 2026, référence mondiale en matière de liberté de circulation internationale, dresse un constat sans surprise pour l’Algérie. Le passeport algérien conserve une position relativement stable par rapport aux années précédentes, confirmant une progression lente mais régulière de la mobilité des ressortissants algériens à l’échelle mondiale.

Établi par la plateforme internationale Passport Index, ce classement compare les passeports du monde entier selon le nombre de destinations accessibles sans visa, avec visa à l’arrivée ou via une autorisation électronique de voyage (AVE). Un indicateur devenu essentiel pour mesurer l’ouverture diplomatique et la liberté de déplacement des citoyens.

Le Passeport Algérien : Classé 72ᵉ Mondial en 2026

Dans l’édition publiée en ce début d’année 2026, le passeport algérien se hisse à la 72ᵉ place mondiale, un rang identique à celui de 2025 et en hausse de deux positions par rapport à 2024, où il occupait la 74ᵉ place.

Son score de mobilité s’élève à 68, permettant aux détenteurs du passeport algérien d’accéder à 68 destinations dans le monde sans démarches consulaires lourdes. Dans le détail, les Algériens peuvent voyager vers 21 pays sans visa, bénéficier d’un visa à l’arrivée dans 44 pays, et entrer dans trois autres pays via une autorisation électronique de voyage.

Pays Accessibles sans Visa pour les Algériens

Parmi les destinations ouvertes sans visa aux détenteurs du passeport algérien figurent plusieurs pays d’Afrique, des Caraïbes, d’Amérique latine et d’Asie. On peut notamment citer l’Angola, le Bénin, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Rwanda, la Tunisie et la Libye sur le continent africain.

Hors Afrique, les Algériens peuvent également voyager sans visa vers la Barbade, la Dominique, Haïti, l’Équateur, le Suriname, ainsi que Hong Kong, la Malaisie et la Micronésie.

Malgré ces facilités, le passeport algérien reste soumis à des restrictions importantes, puisque 130 pays et territoires exigent toujours un visa préalable pour les ressortissants algériens.

Comparaison avec d’Autres Passeports et Classement Régional

À l’échelle continentale, le passeport algérien se classe 17ᵉ en Afrique, partageant la 72ᵉ place mondiale avec la Sierra Leone et le Cambodge. Il reste cependant devancé par plusieurs pays du Maghreb.

Le passeport marocain, classé 58ᵉ mondial, affiche un score de mobilité de 84, avec 42 pays accessibles sans visa. De son côté, le passeport tunisien, classé 63ᵉ, permet l’accès sans visa à 35 pays, confirmant une avance régionale notable.

Les Passeports les Plus Puissants au Monde en 2026

Au sommet du classement mondial, le passeport des Émirats arabes unis conserve sa première place, offrant un accès exceptionnel à plus de 135 destinations sans visa. Il est suivi par Singapour et l’Espagne, qui permettent chacun de voyager vers 175 pays sans visa, puis par la Belgique et la France, avec 174 destinations.

Ce contraste souligne l’écart persistant entre les passeports des pays les plus ouverts et ceux des États confrontés à des contraintes diplomatiques et migratoires plus fortes, dont fait encore partie l’Algérie.