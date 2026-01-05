Voyager avec Air Algérie : attention à cette nouvelle règle sur les bagages cabine

Air Algérie a récemment mis à jour sa politique relative aux bagages des passagers, en particulier ceux transportés en cabine. La compagnie aérienne nationale précise désormais les conditions applicables aux bagages non conformes et les sanctions prévues en cas de non-respect des règles, une mesure qui s’applique directement au moment de l’embarquement. Cette décision concerne aussi bien les vols domestiques que les vols internationaux opérés par Air Algérie.

Franchise Bagage Réduite : Nouveaux Règlements

Depuis plusieurs mois déjà, Air Algérie a modifié sa franchise bagage pour l’ensemble de ses passagers. En soute, la compagnie autorise désormais une seule pièce de 23 kilos, contre 30 kilos auparavant. En cabine, la règle est également stricte : un seul bagage à main de 10 kilos maximum est autorisé. Ces nouvelles limitations visent à mieux encadrer le transport des bagages et à fluidifier les opérations à l’aéroport. Tout excédent de poids ou de nombre de bagages est facturé selon les tarifs en vigueur. Air Algérie insiste sur la nécessité pour les passagers de vérifier la conformité de leurs bagages avant leur arrivée à l’aéroport.

Sanctions pour Bagages Cabine Non Conformes

La nouveauté concerne surtout les bagages à main non prévus ou non conformes. Dans une note largement relayée sur les réseaux sociaux, Air Algérie précise que tout passager se présentant à l’embarquement avec un bagage cabine non conforme peut se voir refuser l’accès à la cabine. Dans ce cas, le bagage est automatiquement transféré en soute et une taxe forfaitaire de 180 euros est appliquée. Cette sanction concerne notamment les passagers qui tentent d’embarquer avec un second bagage cabine ou avec un bagage trop volumineux qui n’a pas été enregistré lors de l’enregistrement initial. La mention « bagage à main non prévu » laisse une marge d’appréciation au personnel d’embarquement, chargé de juger la conformité du bagage au moment du passage en porte.

Exigences de Dimensions et Contrôles Rigoureux

Air Algérie rappelle sur son site officiel que le bagage cabine doit impérativement respecter les dimensions suivantes :

55 cm de largeur,

35 cm de hauteur,

25 cm d’épaisseur.

Le bagage doit pouvoir être rangé dans un compartiment fermé au-dessus du siège. Tout bagage dépassant ces dimensions est automatiquement transféré en soute et facturé au tarif prévu, soit 180 €, sur l’ensemble des vols internationaux de la compagnie.

Cette nouvelle règle s’applique dès l’embarquement, sans exception. Le personnel d’Air Algérie est chargé de contrôler la conformité des bagages avant l’accès à la cabine. La compagnie rappelle que les informations sont disponibles sur son site officiel et communiquées lors de l’enregistrement à l’aéroport.

Avec ce durcissement des règles, Air Algérie souhaite limiter les abus liés aux bagages cabine, améliorer la gestion de l’espace à bord et garantir de meilleures conditions de sécurité et de confort pour l’ensemble des passagers.

