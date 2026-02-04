Voyager au Royaume-Uni : le visa traditionnel disparaît, place au numérique dès le 25 février 2026

Le système d’immigration britannique se numérise. À partir du 25 février 2026, les visiteurs soumis à l’obligation de visa pour le Royaume-Uni recevront exclusivement un e-visa. Ce format numérique remplace définitivement les vignettes papier (autocollants) habituellement apposées sur les passeports.

À compter de cette date, le visa papier pour le Royaume-Uni sera supprimé. Si votre demande est acceptée, vous ne recevrez plus d’autocollant sur votre passeport. Selon l’ambassade du Royaume-Uni en Algérie, votre autorisation sera 100% numérique (e-visa).

Pas de panique ! Nous avons résumé pour vous l’essentiel à retenir sur ce nouveau système numérique dans la suite de cet article.

Du nouveau pour les demandes de visa vers le Royaume-Uni

L’année 2026 marque le passage définitif au numérique pour l’immigration britannique. Depuis le 12 janvier dernier, une période hybride est ouverte : les nouveaux titulaires de visa (visiteurs notamment) reçoivent désormais un e-visa en complément de leur autocollant habituel.

Cette mesure s’étend également aux visas déjà en circulation, dont les titulaires peuvent désormais consulter la version numérique en ligne via leur compte UKVI. Plus tard dans l’année, le format papier sera totalement supprimé : l’e-visa deviendra alors l’unique document officiel pour tous les voyageurs.

L’e-visa est une preuve numérique de votre statut d’immigration au Royaume-Uni. Ce document dématérialisé contient des informations essentielles, notamment votre identité, la catégorie de votre visa, ainsi que votre droit de séjour, qu’il soit temporaire ou permanent. Il précise par ailleurs les conditions liées à votre présence sur le territoire, comme les autorisations spécifiques concernant le travail ou les études.

Qui peut obtenir un visa électronique ?

L’accès à l’e-visa concerne désormais la quasi-totalité des visiteurs et des résidents. Vous pouvez généralement en bénéficier si vous détenez un visa de plus de six mois ou une autorisation de séjour permanente. Cette mesure s’étend également aux séjours plus courts, de six mois ou moins, y compris la majorité des visas de visite, de famille, de travail, d’études ou de transit.

Enfin, une procédure spécifique existe pour les personnes installées de longue date. Si vous possédez un document d’immigration physique sans date d’expiration prouvant votre statut de résident permanent, vous avez la possibilité de passer volontairement au numérique. Dans ce cas, il vous suffit d’effectuer une « demande de visa électronique sans limite de temps » pour moderniser votre titre de séjour et faciliter vos futures démarches.

Comment utiliser l’e-visa pour voyager au Royaume-Uni ?

Ce nouveau système numérique est conçu pour remplacer définitivement les supports physiques. Si les permis de séjour biométriques (BRP) ont déjà été retirés de la circulation au profit de ce format, l’e-visa remplace désormais aussi les cartes de séjour biométriques (BRC) ainsi que les tampons à l’encre et les vignettes autocollantes traditionnellement apposés dans les passeports.

Par ailleurs, pour accéder à votre visa électronique, vous devez impérativement posséder un compte UK Visas and Immigration (UKVI). Si vous n’en disposez pas encore, la création de cet espace personnel est une démarche simple et entièrement gratuite. Ce compte vous permet à la fois de consulter votre statut numérique à tout moment, et d’actualiser vos informations personnelles sans aucun frais de gestion.

En règle générale, vous obtenez votre visa électronique automatiquement après la validation de votre demande de séjour par les services britanniques. Une fois activé, ce système vous permet de consulter votre statut en ligne à tout moment et de générer des codes de partage sécurisés. Ces codes sont indispensables pour prouver vos droits auprès de tiers, par exemple pour signer un contrat de travail ou louer un logement.

