Voyager au Maroc pour la CAN 2025 : l’e-visa désormais 100 % gratuit

Le Maroc et la CAF passent à la vitesse supérieure pour faciliter l’arrivée massive des supporteurs attendus en décembre. Le pays a décidé de supprimer tous les frais liés aux e-visas, pour rendre le voyage plus accessible et plus simple pour tous.

Le Comité d’Organisation Local (COL), en collaboration avec la Confédération africaine de football (CAF), a officialisé une décision stratégique visant à optimiser l’accueil des spectateurs : le e-visa pour la CAN 2025 est rendu totalement gratuit.

Cette mesure a pour objectif de simplifier et de fluidifier l’accès au territoire marocain pour les dizaines de milliers de spectateurs internationaux qui souhaitent assister à la Coupe d’Afrique des Nations en décembre 2025. Face à une demande mondiale de billets déjà qualifiée de record, le COL et la CAF anticipent un afflux massif et souhaitent éliminer une barrière administrative et financière potentielle.

Le Maroc offre des e-visas gratuits pour la CAN 2025

L’ensemble des démarches essentielles pour la CAN 2025 est regroupé au sein de l’application Yalla. Cette plateforme unique permet aux supporters de gérer successivement deux étapes clés : leur Fan-ID — un document indispensable pour accéder aux stades et aux zones dédiées aux fans — puis soumettre leur demande d’e-visa pour les visiteurs non-exemptés.

Le processus est entièrement sécurisé et automatisé, promettant ainsi une procédure grandement accélérée et plus fluide pour l’arrivée des supporters du monde entier, y compris les Algériens.

La nouvelle de l’e-visa gratuit arrive à point nommé : les réservations s’envolent littéralement sur la plateforme officielle de billetterie ! En levant toutes les barrières administratives, le Maroc, hôte du tournoi du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, prépare l’accueil d’un afflux massif et inédit des supporters internationaux.

Ce que vous devez savoir sur l’application Yalla

L’application Yalla est lancée comme la solution numérique unique et centralisée pour gérer l’expérience de l’ensemble des supporters lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) au Maroc. La plateforme vise à simplifier les démarches administratives pour tous les spectateurs en regroupant plusieurs services gratuits :

Billetterie électronique : achat et gestion des tickets de match ;

achat et gestion des tickets de match ; Fan ID obligatoire : l’identité numérique indispensable pour accéder aux stades et aux zones de fans ;

l’identité numérique indispensable pour accéder aux stades et aux zones de fans ; Visa électronique (e-Visa) : la procédure d’entrée simplifiée pour les visiteurs étrangers concernés.

Selon les annonces des consulats marocains, cette procédure de visa électronique et les règles de circulation associées constituent une dérogation temporaire aux règles d’entrée habituelles, applicable uniquement pendant la durée du tournoi.

Cette mesure spécifique s’adresse aux ressortissants de huit pays africains pour lesquels un visa est habituellement requis ou dont les démarches sont simplifiées par le système : l’Algérie, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Tunisie, le Gabon, le Niger, le Sénégal et le Togo.

