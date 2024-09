Voyager à petit prix entre Paris et Alger : Air Algérie affiche ses billets à partir de 93 euros

La ligne aérienne reliant entre Paris et Alger fait partie des routes les plus fréquentées par les voyageurs algériens et les membres de la diaspora. En cette période de l’après-saison, les prix des billets de voyage entre la France et l’Algérie ont baissé, y compris sur la ligne Paris – Alger.

Desservie par plusieurs compagnies aériennes, notamment Air Algérie et sa concurrente Air France, mais aussi par ASL Airlines et Transavia. Aux portes du mois d’octobre 2024, ces transporteurs aériens affichent plusieurs bons plans.

ASL Airlines propose ses vols en aller-retour à partir de 110 euros

ASL Airlines fait partie des compagnies aériennes qui desservent le plus grand nombre de lignes aériennes sur le réseau France – Algérie. Pour ce mois d’octobre 2024, la compagnie aérienne affiche ses billets de voyage, en aller-retour, à partir de 110 euros.

Dans le détail, la compagnie française propose ses vols en aller simple, au départ de l’aéroport de Paris CDG vers celui de Houari Boumediene à Alger, à seulement 69.32 euros. C’est le cas de plusieurs vols programmés pour la première semaine du mois d’octobre 2024.

Le billet de voyage acheté à ce tarif permet de voyager sans bagages entre la France et l’Algérie à petit prix.

Quels sont les meilleurs bons plans d’Air Algérie ?

La compagnie aérienne nationale, qui propose le plus important nombre de vols entre la France et l’Algérie, propose quant à elle ses billets de voyage entre l’aéroport de Roissy et celui d’Alger à partir de 93 euros, pour le prix d’un billet de voyage en aller simple.

Pour pouvoir profiter de ce petit prix, il convient de réserver son voyage entre le 1er et le 9 octobre 2024. En revanche, il est important de mentionner que ce tarif permet de transporter uniquement un bagage en cabine de 10 kg.

Dans le cas des voyageurs souhaitant transporter une valise de 23 kg en soute, ces derniers doivent débourser la somme de 132.54 euros.

Transavia conserve sa politique low cost

Chez Transavia, la filiale low cost du groupe Air France-KLM conserve pour cette saison d’automne ses tarifs petits budgets. D’ailleurs, sur la ligne Paris Orly – Alger, la compagnie aérienne affiche ses billets de voyage à partir de 78 euros.

Tout au long de ce mois d’octobre 2024, les billets de Transavia sont commercialisés entre 78 et 85 euros, par trajet, par personne et sans bagage. Il convient de le rappeler encore une fois, pour transporter un bagage en soute chez Transavia, le voyageur doit payer des frais supplémentaires.

