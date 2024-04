Voyager à Mostaganem – été 2024 : les prix des hôtels et les meilleurs lieux à visiter

Mostaganem est une ville portuaire située à mi-chemin entre les deux plus grandes villes d’Algérie ; Oran et Alger. Bâtie sur les bords du golf qui porte le même nom, c’est l’une des plus belles et des plus importantes villes de l’ouest et du littoral algérien. Mostaganem fut fondée au 11ᵉ siècle par les Almoravides, elle deviendra plus tard l’une des villes les plus hispaniques du Maghreb arabe.

La ville est réputée pour ses savants, ses marabouts et ses érudits dans le domaine du culte. La théologie constitue d’ailleurs une des particularités de la région du Dahra, où sont enterrés, selon les croyances populaires, plus de quarante-quatre saints.

Les lieux à ne pas rater durant votre visite à Mostaganem

La Casbah

Comme dans toutes les casbahs d’Algérie, tout revêt du vestige historique. Même si les quartiers de la vielle ville ont perdu leur faste d’antan, il y a encore une âme qui perdure dans ces ruelles labyrinthiques où l’on se surprend ainsi souvent à musarder entre les façades pourtant dévalées et craquelées.

Hai Tijditt constitue le premier noyau de la ville de Mostaganem, appelé anciennement par les berbères Tikedjit, avant de connaître une extension avec l'arrivée des musulmans. Parmi les vestiges historiques de ce lieu figurent l'ancienne mosquée Sidi Yahia, la mosquée mérinide, Dar El Mufti, Ksar El Bey, Dar El Kaïd, Mohamed El Kebir, la maison des poètes, Dar El Kadi, Bab El Djrad, ainsi que Bab El Bhar.

Mostaland

Ayant ouvert ses portes le 13 juillet 2017, Mostaland Parc est un parc à thème situé dans la ville de Mostaganem au bord de la mer Méditerranée.

Il s’agit du plus grand parc de loisirs du continent africain avec une superficie globale de 57 hectares. Idéal à la promenade pendant les soirées d’été et pour l’amusement, le parc abrite une large gamme de jeux d’attractions ainsi qu’un parc zoologique.

Mosquée de Tabana

L’ancestrale Tabana est l’une des plus vieilles bâtisses de Mostaganem. Construite en 1340 sous le règne du sultan mérinide Ali Abdallah Ben Abi El Hassen Ben Saïd Merini, elle se dresse vers le ciel, dominant le grand quartier de Tijditt, faisant le bonheur des fidèles.

Pour les anciens, Tabana est un lieu emblématique, où la célèbre majestueuse et grande mosquée au minaret de forme hexagonale est classée monument historique en mai 1979. Mitoyenne de l’antique quartier du ‘’Derb’’, elle représente ainsi un véritable joyau centenaire qui confirme le charme et la beauté captivante de cette cité ancienne.

Le phare de Cap Ivi

Monument historique de la ville, le Cap d’Ivi est un phare situé sur la colline de la commune de Ben Abdelmalek Ramdane, à quelques mètres en contrebas de la mer. Construit en 1898, ce phare culmine à 123 m au-dessus du niveau de la mer, il est visible par temps clair à plus de 120 km.



En 2015, l’emblématique phare de Cap Ivy a été totalement restauré dans le cadre des missions de l’ONSM et sous tutelle du Ministère des Travaux Publics. Depuis, il connait un succès grandissant chez les visiteurs de la ville qui à chaque passage affluent pour des visites guidées.

Quelle somme prévoir pour se loger à Mostaganem ?

Au sein de la ville comme aux bords de la mer, il est facile de trouver où passer la nuit à Mostaganem. Les établissements d’hébergement, hôtels ainsi que studios et appartements à louer sont disponibles et à disposition des visiteurs. Le prix de la nuitée commence à partir de 3 000 DA pour les hôtels disposant des commodités minimales et d’un confort acceptable. Pour les studios, les prix commencent à partir de 4 000 DA la nuitée. En revanche, les tarifs sont un peu plus élevés pour les appartements à louer, comptez ainsi 5000 DA minimum la nuitée.