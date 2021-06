Voyage : vers une proche ouverture des frontières maritimes ?

Près de 20 jours après l’ouverture effective des frontières aériennes de l’Algérie, qui s’étend aujourd’hui à six différents pays à travers le monde, la question des frontières maritimes, fermées depuis plus d’une année, se pose avec d’autant plus d’insistance. La réception par l’Algérie du navire de voyage, le Bordj Badji Mokhtar III, n’a fait que raviver le débat au centre duquel se trouve Algérie Ferries.

La compagnie Algérienne de navigation maritime navigue à vue, dans un flou total, et ce, depuis que la crise sanitaire s’est installée en Algérie au début du mois de mars de l’année 2020. Tous s’accordent qu’Algérie Ferries est une compagnie qui est au bord du gouffre. Cette dernière, contrairement à Air Algérie qui a été mobilisée pour des opérations de rapatriement, a été complètement exclue du processus. Une exclusion qui dure toujours.

Un retour à la normale pour Algérie Ferries ?

Les préparations sont en cours pour une éventuelle réouverture des frontières maritimes dans les prochains jours, a affirmé hier la chaine arabophone Al Chourouk News qui citait ses propres sources. Cette réouverture va permettre à Algérie Ferries d’user de sa flotte et d’assurer des liaisons entre l’Algérie et les différents ports européens, notamment celui de Marseille en France.

Selon la même source, les autorités pourraient très bientôt réouvrir les frontières maritimes de l’Algérie, ce qui permettra aux Algériens établis à l’étranger de profiter de leurs parents et de leurs proches pendant cette période estivale. Cette information, rapportée par Al Chourouk, coïncide avec la réception par l’Algérie du nouveau navire de voyageurs baptisé le Bordj Badji Mokhtar III.

En outre, si les frontières maritimes sont ouvertes cela va sans doute contribuer à une baisse sensible des billets d’Avions, notamment ceux Algérie – France, qui sont jugés trop chers par les ressortissants Algériens en France. Enfin, la même source affirme également que de nouvelles lignes aériennes vont être ajoutées par Air Algérie, et ce, vers des destinations déjà existences, mais aussi vers des nouvelles destinations.