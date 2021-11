Voyage vers le Royaume-Uni : feu vert pour le vaccin Sinovac

Suite à la réouverture des frontières aériennes de plusieurs pays, beaucoup se précipitent pour organiser leur prochain voyage après une longue période d’attente, comme c’est le cas pour les algériens après la réouverture partielle des frontières aériennes annoncée le 1er juin dernier.

Cette réouverture vient avec des restrictions dans le cadre de l’application du protocole sanitaire. En dépit de la décrue du nombre des cas de contaminations du Covid-19 enregistrée dans plusieurs pays, qui, a justement permis la reprise des vols et des traversées, les mesures préventives demeurent exigées notamment la vaccination.

La vaccination figure donc parmi les conditions d’entrée, ce qui est le cas pour le Royaume-Uni, qui accepte enfin les vaccins chinois pour les voyageurs étrangers, une bonne nouvelle pour les algériens souhaitant s’y rendre.

Deux doses obligatoires

Le Royaume-Uni reconnaît et accepte désormais les vaccins chinois à savoir Sinovac, Sinopharm et le vaccin indien Covaxin pour épargner les mesures restrictives imposées aux personnes n’ayant pas reçu de vaccin.Cette mesure sera appliquée dès le 22 novembre prochain, seulement les voyageurs vaccinés de deux doses au moins 14 jours avant leur voyage vers le Royaume-Uni pourront y entrer.

Le document (certificat de vaccination) prouvant leur vaccination doit être reçu par une autorité de santé étatique et publique.

En comptant le Royaume-Uni, plus de 15 pays européens reconnaissent et acceptent les vaccins chinois homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le vaccin Sinovac est reconnu dans plus de 40 pays.