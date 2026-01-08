Voyage vers l’Algérie : déclaration obligatoire des marchandises au port de Marseille

Ferry La compagnie maritime algérienne de transport de voyageurs Nouris Elbahr Ferries a publié un avis important à l’attention de ses passagers embarquant depuis le port de Marseille à destination de l’Algérie. L’entreprise rappelle l’obligation de déclaration douanière des marchandises transportées, notamment pour les voyageurs véhiculés.

Cette mise au point intervient alors que de nombreux passagers voyagent avec des effets personnels, mais aussi avec des marchandises destinées à être introduites en Algérie. La compagnie appelle à la vigilance afin d’éviter tout désagrément au moment de l’embarquement ou lors des contrôles douaniers.

Une obligation avant l’embarquement vers l’Algérie

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 8 janvier, Nouris Elbahr Ferries invite clairement ses clients concernés à se conformer aux règles en vigueur.

« La compagnie Nouris Elbahr Ferries invite ses chers clients voyageant avec des véhicules et transportant des marchandises à effectuer la déclaration en douane de ces marchandises », précise-t-elle.

Cette déclaration doit être effectuée avant l’embarquement, conformément aux dispositions prévues par le Code des douanes de l’Union européenne. Au départ d’un port situé dans l’UE, les voyageurs sont tenus de déclarer certaines catégories de biens, notamment ceux dépassant les franchises autorisées ou présentant un caractère commercial.

Quels types de marchandises doivent être déclarés ?

La déclaration douanière est obligatoire pour :

Les marchandises au-delà des franchises douanières,

Les produits destinés à la revente ou à un usage commercial,

Les articles soumis à des restrictions spécifiques, comme l’alcool, le tabac ou certaines devises dépassant les seuils autorisés.

Les autorités douanières portent une attention particulière aux quantités transportées. Des marchandises identiques en grande quantité peuvent être considérées comme commerciales, même si elles sont destinées à des proches.

Quels risques en cas de non-déclaration ?

Nouris Elbahr Ferries rappelle que le non-respect des règles douanières peut avoir des conséquences sérieuses. En cas de non-déclaration, les marchandises peuvent être saisies, et le voyageur s’expose à des amendes, dont le montant dépend de la gravité de l’infraction. Dans certains cas, des poursuites judiciaires peuvent également être engagées.

Les marchandises non déclarées et jugées commerciales sont fréquemment bloquées ou taxées, ce qui peut retarder le voyage et entraîner des frais supplémentaires.

