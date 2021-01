Voyage : Vers des vols Low-Cost entre la France et l’Algérie ?

2020 a été une année difficile pour les compagnies aériennes à travers le monde. Les avions d’Air Algérie ont été cloués au sol pendant plusieurs semaines, suite à la fermeture des frontières en mois de mars dernier. Mais avec l’arrivée du vaccin, et l’entrée en jeu de Volotea, les choses vont apparemment changer.

En effet, c’est dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire, mais aussi par les débuts de vaccination de la population mondiale, que la compagnie Low-Cost espagnole Volotea va faire son entrée dans les aéroports algériens, et ce afin d’opérer des liaisons vers et depuis la France.

Une entrée déjà programmée

Selon le média spécialisé Simple Flying, la compagnie espagnole Volotea devrait lancer, ses dessertes entre la France et l’Algérie. Cette compagnie, et outre le fait qu’elle avait pu récupérer les vols de Aigle Azul, avait également pu transporter plus de 3,8 millions de passagers en 2020.

Ce chiffre qualifié d’impressionnant par le site en question, a été obtenu dans un climat marqué par la crise sanitaire et le recul du trafic aérien. Tout cela n’avait pas empêché la compagnie espagnole d’atteindre une moyenne de remplissage de 90.7 %.

En ce qui concerne les dessertes de cette compagnie avec l’Algérie, il parait que cela a été programmé pour le l’été de l’année 2020. Ce rendez-vous a été toutefois retardé à cause de la crise sanitaire toujours en cours.

Le journal Français Le Progrès avait indiqué en février dernier qu’une liaison sera assurée par la compagnie low-cost Volotea entre Lyon et Sétif, tandis que le site Fly and Go ajoute d’autres liaisons entre plusieurs villes algériennes et Marseille, ainsi qu’un vol qui reliera Bordeaux à Alger.

La compagnie espagnole Volotea possède des bases dans 16 capitales du continent européen, et opère des liaisons entre 90 villes de 14 pays différents, selon le site Simple Flying.