Voyage Tunisie 2022 : les 7 plus belles villes à visiter absolument

Le tourisme en Tunisie est un secteur d’une importance majeur dont l’économie du pays est fortement dépendante. En effet, l’accueil de touristes impacte fermement d’autres secteurs économiques, tels que les communications, le transport, le commerce, l’artisanat et le bâtiment.

La position géographique de la Tunisie qui se veut être le pays le plus au nord de l’Afrique, avec ses 1 300 km de côtes en grande partie sablonneuses, un climat méditerranéen doux l’hiver et chaud l’été, une histoire et un patrimoine culturel très riche, mais surtout le coût peu cher du séjour touristique, font de ce pays l’une des principales destinations des touristes européens en Afrique. La Tunisie a accueilli pas moins de 9.4 millions de visiteurs en 2019.

Quelles sont les meilleures destinations ?

Malgré le fait que la Tunisie soit le plus petit état du Maghreb, néanmoins le pays n’a rien à envier à ses voisins, vue la richesse de ses paysages et de son patrimoine, que reflètent de nombreuses villes du pays, et qui, a chacune d’entre elle son histoire à raconter.

Hammamet

Hammamet compte, pour aujourd’hui, un lieu balnéaire très important. Protégée des chaleurs étouffantes par les vents de la Méditerranée, la ville est principalement un bel endroit pour passer des vacances calmes et paisibles. Entre ses petites rues qui serpentent la ville, le temps semble s’être figé. Les ruelles, bien qu’étroites, sont parfaitement éclairées par les murs blanchâtres sur lesquels se reflètent les rayons du soleil.

La ville est située sur la côte nord-est de la Tunisie et ne manque pas d’atouts pour faire tomber les visiteurs sous son charme. En effet, elle compte un nombre important de sites et endroits incontournables comme la vieille ville de Hammamet, bien que relativement peu étendue, est le véritable cœur de la cité. Ses petites ruelles et ses remparts sont vraiment caractéristiques, ses façades immaculées et les portes vivement colorées de ses maisons valent à elles seules le détour.

Surplombant la ville, la Kasbah est le fort de Hammamet, qui domine la médina, est sans conteste l’un des emblèmes les plus connus de la région. Il fut construit dès le 9e siècle, incitant de nombreuses personnes à s’installer à proximité afin de bénéficier de sa protection durant une période troublée marquée par la convoitise de certains pirates et envahisseurs.

Les vestiges de Pupput, l’ancien nom de Hammamet, rappelle que la ville fut colonisée par les Romains au début de notre ère. Ces derniers l’ont marqué en laissant de somptueux vestiges archéologiques, dont l’une des plus grandes nécropoles romaines du continent.

Pour la détente, les plages de sable fin de Hammamet sont parmi les plus réputées du pays. Hiver comme été, elles sont agréables à fréquenter durant toute l’année. En effet, l’été, les températures moyennes avoisinent les 30 °. En hiver, elles descendent très rarement en dessous des 12 °. Par ailleurs, la ville a su se moderniser, comme en témoigne la station balnéaire de Yasmine Hammamet. Il s’agit d’une station touristique équipée d’une cinquantaine de bâtiments, d’hôtels, restaurants, d’une marina et d’un parc d’attraction. Tout cela pour attirer à la fois les personnes en mal de loisirs, et les personnes ayant bien la ferme intention de se reposer.

Sfax

Sfax est située au centre de la Tunisie, sur la côte méditerranéenne, deuxième centre économique du pays, à 270 km de la Capitale. Comme la plupart des villes tunisiennes, elle est d’origine berbère, appelée autrefois Syphax (place fortifiée), ensuite romaine, nommée Taparura. Au 9ᵉ siècle, les Aghlabides construisirent les remparts qui ont donné à la Médina sa configuration majestueuse. Ces remparts existent encore de nos jours et comportent deux portes bien conservées ; Bab Diwan et Bab Jebli.

Sfax joue le rôle de cité d’affaires, en premier plan, mais ceci n’exclut pas la présence de certains sites touristiques qui n’ont rien à envier à ceux du reste du pays, tels que la Médina et Thyna. À la lisière des régions du Sud, mais également ouverte sur la mer, Sfax, à l’écart des grandes stations balnéaires et centres touristiques, a gardé une magnifique Médina parfaitement bien conservée, fervente de vie et entourée de remparts, elle possède une authenticité qui lui donne un attrait particulier.

Les quelques endroits a absolument visiter dans la région sont : La Médina, Souks, La Kasbah, Bab Bhar, Musée Dar Jallouli, Artanit, Musée archéologique de sfax, Site Archeologique Thyna et le grand marché de Poisson de Bab Jebli.

Carthage – Sidi Bou Said

Dans l’antiquité, Carthage était une ville grandement réputée. Aujourd’hui, elle est devenue un lieu touristique de première classe et expose à ses visiteurs les vestiges de son passé, on ne peut plus glorieux. Se situant a quelques kilomètres de Tunis, Carthage peut être rejointe depuis le village de Sidi Bou Saïd. Avec ses rues pavées et ses maisons de de volets bleus et de chaux blanche, le village perché en haut d’une falaise exerce un charme fou sur ses visiteurs.

Si vous prenez le temps de visiter le village de Sidi Bou Saïd, vous devez impérativement vous arrêter dans l’un des cafés de la région. La totalité d’entre eux tiennent une belle réputation telle que le célèbre Café des Nattes, le Café des Délices ou encore le Café Hadj Amor. Vous pourrez y déguster des boissons typiques du pays comme le thé a la menthe ou bien les vins fabriqués en Afrique du Nord, tout cela en adimarant la ville et sa beauté architecturale.

Au centre de Sidi Bou Saïd, vous pourrez donner une petite visite au Palais Ennejma Ezzahra, appartenant autrefois au Baron d’Erlanger. Transformé de nos jours en musée ouvert au public, permettant de voir à quoi ressemblait la demeure du franco-britannique, mort en 1932 à Tunis. Mais aussi en apprendre plus sur les traditions et coutumes d’antan. Non loin du village de Sidi Bou Saïd, vous avez également le choix de visiter le belvédère de Ras Qatarjamah, qui a été construit sur l’ancien ribat de Sidi Bou Saïd.

En continuant de grimper jusqu’au sommet de la coline, au pied du phare portant le même nom du village, une vue inprenable sur le Golfe de Tunis et ses environs apparaitra devant vous. Elle est considérée comme l’une des plus belles vues du pays.

Kerouan

Connue de tous les musulmans grâce à sa grande mosquée. Ces derniers temps, Kerouan est de plus en plus visitée par les touristes étrangers. Classée au patrimoine international de l’UNESCO.

Kairouan fût la première grande ville d’Afrique du Nord et est désignée comme la première ville sainte du Maghreb. En effet, on la surnomme « la ville aux trois cents mosquées ». Située à l’Est du pays, elle a longtemps été protégée des assauts des différents pays méditerranéens. Englobé dans la partie orientale de l’Atlas, entre les chaînes de montagne nord-africaines, elle est située dans une région sèche sans alimentation en eaux sauf par les oueds et les barrages construits en amont. On comprend donc qu’elle n’offrait que très peu d’attraits pour les envahisseurs.

De nos jours, la ville est considérée comme un lieu touristique avec d’immanquables sites et lieux a ne pas rater comme la grande mosquée de Kairouan, la plus grande mosquée de l’Afrique du Nord et qui a aussi la réputation d’être la plus belle de toute la Tunisie. Arpenter la Medina, Visiter la maison du Bey aussi appelé la maison du gouverneur, Se rendre au Musée d’art Islamique de Raqqâda en prenant le temps dans les Souks de la ville réputés dans l’intégralité du Maghreb.

Sousse

Sousse est l’une des villes les plus importantes du pays, surnommé la perle du sahel, elle se situe à l’est à 150 km au sud de Tunis, s’ouvrant vers le golfe de Hammamet. Hôtels de luxe, plages somptueuses, activités nombreuses, paysages majestueux, histoire millénaire, Sousse ne déçoit jamais ses visiteurs. Sousse est connue pour ses trois mille ans d’histoire, mais aussi pour sa production textile, ses oliveraies et son tourisme.

Elle a parfaitement su garder une certaine authenticité meme à travers les décennies et siècles. Alors que des milliers de visiteurs la visitent chaque année, les infrastructures ne manquent pas pour les accueillir, qu’il s’agisse d’hébergements, restauration, d’activités sportives, ludiques ou culturelles. Les endroits à visiter à Sousse sont nombreusx ; le Ribat, monastère fortifié du 13ᵉ siècle, les catacombes du 5ᵉ siècle, le musée archéologique et ses magnifiques mosaïques, les souks pour les souvenirs, la grande mosquée, la médina, la Kasbah, forteresse transformée en phare ou encore les magnifiques plages.

Monastir

Jeune et attrayante, la ville de Monastir traduit toute la richesse de la Tunisie, en mélangeant entre tradition et modernité.

La ville est située sur une presqu’île au sud-est du golfe d’Hammamet au centre-est de la Tunisie. Elle est devenue, au fil du temps, une destination prisée des touristes, et en particulier des Européens. En effet, il y a de nombreuses choses à voir à Monastir et dans les régions alentours.

La ville est l’une des premières colonies fondées Afrique du Nord médiévale. Dotée d’un port, elle est toujours considérée comme un point important pour le commerce. Cependant, ce qui fait sa notoriété aujourd’hui, est le tourisme balnéaire, notamment grâce à ses superbes plages ; la station de Skanès etant mondialement réputée dans ce domaine.

Tôt le matin, la vieille Medina aux rues pavés, se transforme en immense marché. C’est l’un des moments pendant lesquels vous pourrez prendre la température de cette belle cité méditerranéenne. Comme beaucoup de touristes, il vous faudra déployer beaucoup de courage pour ne pas céder de diverses tentations proposées par les marchands de tapis. Le tissu étant roi dans la région, Monastir s’est dotée d’un musée du costume traditionnel. Vous pourrez également donner un coup d’œil à celui consacré à l’art islamique.

Le Fort du Ribat, monument le plus imposant de la ville est une forteresse construite en 796, c’est la plus ancienne et plus importante du Maghreb. C’est aussi le monument le plus imposant de la ville. Le fort peut facilement être visité avec ou sans guide. Vous pourrez également découvrir son musée qui se trouve à l’intérieur. Ce dernier abrite de nombreuses reliques, comme des morceaux de bois provenant de la Grande Mosquée de Kairouan. Vous pourrez découvrir aussi mausolée bourguiba, kuriat, colisée el djem et le musée Habib bourguiba.

Djerba

Au Sud Est de la Tunisie, cette île, qui, selon la légende, semble avoir été découverte par Ulysse, ne cesse de surprendre et d’éblouir le monde.

Djerba est une île de la côte tunisienne connue pour ses plages méditerranéennes et ses villes blanches influencées par les cultures arabes, berbère et juive. Sa ville principale est Houmt Souk. Elle est réputée pour ses marchés artisanaux, son port de pêche et sa forteresse du 16ᵉ siècle, Borj el Kebir. Et en mettant le cap vers le sud, on trouve la synagogue El Ghriba, un lieu de pèlerinage culte pour les Juifs d’Afrique du Nord.

Au départ du port de Houmt Souk, et à bord de superbes voiliers aux allures pirates, vous pourrez naviguer jusqu’à l’île aux flamants roses. Durant la traversée, les marins agiteront les nombreux cordages et voiles sous vos yeux ébahis. Si l’occasion se présente, vous pourriez également admirer quelques dauphins. Arrivé sur place, vous aurez un large choix de restaurants locaux sous des paillotes, farniente sur le sable blanc au bord d’une eau sublime et plusieurs activités aquatiques.

La synagogue de la Ghriba est un symbole fort sur le passé multireligieux de l’ile, l’un des lieux touristiques les plus importantes à voir à Djerba. En effet, cette synagogue accueille l’une des dernières communautés juives du monde maghrebin et arabe. Beaucoup de visiteurs s’y rendent chaque année pour admirer la beauté de cet édifice majestueux. Le plus beau spectacle reste l’intérieur, vous serez surpris par la spiritualité du lieu.

Sans aucun doute, les plages de Djerba sont parmi les plus belles de la méditerranée. En effet, vous ne pourrez pas vous rendre sur cette île sans même passer quelques heures à vous prélasser sur le sable chaud de ses plages au cadre idyllique. Vous pourrez facilement trouver certains hôtels donnant accès à une plage privée, pour plus de tranquillité.