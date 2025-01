Voyage musical vers la Nouvelle-Orléans, le jazz d’Aurora Nealand et Inquiry Quintet envoûte le TNA

L’Ambassade des États-Unis d’Amérique en Algérie a offert une soirée musicale exceptionnelle ce samedi 25 janvier, au prestigieux Théâtre National Algérien Mahieddine Bachtarzi (TNA). Cette échappée culturelle a transporté le public algérois au cœur de la Nouvelle-Orléans, berceau de la musique jazz, grâce à une performance remarquable du talentueux groupe Aurora Nealand and the Inquiry Quintet, venu spécialement des États-Unis.

Le groupe américain de jazz traditionnel Aurora Nealand and the Inquiry Quintet a offert, ce samedi soir à Alger, un concert époustouflant, porté par le talent exceptionnel de la saxophoniste et interprète Aurora Nealand. En effet, sa voix puissante et pure a littéralement fait vibrer la scène emblématique du Théâtre National d’Alger (TNA), captivant un public venu nombreux pour l’occasion.

Remplie à fleur d’émotions, la salle Mustapha Kateb du TNA vibrait au rythme des notes envoûtantes et des mélodies profondément émouvantes interprétées par cet ensemble jazz. Les spectateurs, captivés par l’énergie et la virtuosité des musiciens, ont vécu un véritable voyage sonore, plongeant dans l’univers unique de la Nouvelle-Orléans.

À la découverte d’un jazz venu d’ailleurs…

Pendant une heure et demie, les spectateurs ont voyagé au rythme des sonorités enivrantes proposées par ce groupe originaire de la Nouvelle-Orléans. Ce véritable périple musical a mis en lumière une forme de jazz authentique, avec ses inspirations tantôt françaises, tantôt mexicaines, et parfois caribéennes.

Les membres du quintet, John Maestas à la guitare, Tanner Guss à la batterie, Matt Booth à la basse et Steve Lands à la trompette, ont chacun démontré une virtuosité remarquable. Leur énergie communicative a su mettre de l’entrain dans la salle, amenant même le public à participer activement, saluant chaque morceau par des applaudissements chaleureux.

Lors de cette soirée exceptionnelle, Aurora Nealand a également revisité des classiques intemporels de grandes légendes du jazz, offrant une relecture empreinte de modernité et d’émotion. Parmi les pièces interprétées figuraient « Single Petal of a Rose » de Duke Ellington (1899-1974), « Lucky Old Sun » de John Beasley (1901-1968), « Nous les Cuisinières » d’Alain Jean-Marie, et l’incontournable « Ne me quitte pas » de Jacques Brel (1929-1978), un hommage vibrant à Nina Simone (1933-2003), célèbre chanteuse, militante et pianiste américaine.

Aurora Nealand et les membres de the Inquiry Quintet heureux de se produire en Algérie

À l’issue de cette performance mémorable, les membres du groupe, qui se produisent pour la première fois dans notre pays, ont exprimé leur immense satisfaction de monter sur scène en Algérie, qualifiant le public d’« enthousiaste » et de « fabuleux ». Tous ont salué l’« accueil chaleureux » qui leur a été réservé et ont souligné l’« intérêt sincère » du public algérien pour le jazz.

Cette soirée au TNA a réuni des amateurs de musique venus en famille ou entre amis pour savourer un moment d’exception. Par cette prestation, Aurora Nealand and the Inquiry Quintet a prouvé une fois de plus que le jazz, langage universel par excellence, est capable de transcender les cultures et de rassembler les cœurs autour de son pouvoir intemporel.

L’ambassadrice des États-Unis donne le coup d’envoi d’un voyage musical vers la Nouvelle-Orléans au TNA

Donnant le coup d’envoi de cette soirée musicale, l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a chaleureusement remercié le public pour sa présence à cet événement culturel unique.

En outre, l’ambassadrice américaine a aussi exprimé sa gratitude envers le ministère de la Culture et des Arts et le Théâtre National Algérien (TNA) pour leur rôle dans l’accueil de ce groupe exceptionnel en Algérie. Enthousiaste à l’idée de faire découvrir le jazz authentique de la Nouvelle-Orléans, emblème de la musique américaine, elle a souligné l’importance de tels échanges artistiques pour rapprocher les cultures.

En initiant cette rencontre musicale, l’Ambassade des États-Unis a réussi à renforcer les échanges culturels entre les deux nations tout en célébrant l’universalité de la musique, langage sans frontières. Ainsi, cette soirée a témoigné du pouvoir du jazz à créer des ponts entre les cultures et à émouvoir les cœurs.