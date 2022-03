Voyage match Cameroun – Algérie : l’État baisse de nouveau le prix

Les supporters des Verts étaient déjà aux anges de pouvoir se rendre au Cameroun, pour le premier match de la double confrontation qui permettra à l’équipe nationale Algérienne de gagner son ticket d’entrée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

C’est dans le but d’encourager Riyad Mahrez et ses coéquipiers et que l’Etat algérien avait annoncé ce samedi 12 mars, la planification de 12 vols spéciaux, avec des billets subventionnés et vendus initialement au prix de 85.000 DA, à destination de Douala au Cameroun, ou l’équipe nationale devra affronter l’équipe Camerounaise le 26 mars prochain, qui comptera comme le premier match de la double confrontation pour la qualification à la Coupe du Monde 2022, entre les Fennecs et l’équipe camerounaise, en attendant le second match qui aura lieu au stade Mustapha Tchaker à Blida, le 29 mars 2022.

Prix du billet encore revu à la baisse

Ce lundi 14 mars, une nouvelle annonce est faite, et qui va en ravir plus d’un parmi les millions de supporters algériens. En effet le prix du billet est encore une fois revu à la baisse, pour cette fois-ci être cédé à 50.000 DA.

Le prix du billet est de nouveau arrêté à 50.000 DA, ce dernier inclut le voyage de l’Algérie vers Douala (Cameroun), le visa, l’assurance voyage, le test PCR à effectuer 72 heures avant le déplacement, le repas et le transport de et vers l’aéroport de Douala. L’achat de ces billets destinés aux supporters qui souhaitent aller soutenir nos Champions d’Afrique 2019, se fait du dimanche 13 au mardi 15 mars au niveau des agences de voyage, Touring Voyages Algérie.

Il est important de préciser aussi que tous ceux qui ont acheté leur billet à 85.000 DA se feront rembourser la différence avec le nouveau prix annoncé (50.000 DA).

Il est aussi à rappeler que les liaisons de l’Algérie vers le Cameroun seront possible à partir de 5 wilayas : Alger avec 4 vols ; Oran 2 vols ; Constantine 2 vols ; Béchar 2 vols et Ouargla 2 vols.

Conditions du voyage pour le match des Verts

Les conditions pour ces voyages « exceptionnels » sont : avoir plus de 18 ans ; avoir un passeport en cours de validité (plus de six mois) ; être vacciner donc présenter un pass vaccinal ; être vacciner contre la fièvre jaune et prise du traitement contre le paludisme.

Il est également à noter que les Ministère de la santé prendra en charge les conditions sanitaires dans le cadre de ces voyages spéciaux organisés pour que les supporters algériens aient la chance de pouvoir assister et soutenir Djamel Belmadi et ses poulains