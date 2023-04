Voyage : Liligo dévoile 5 vérités peu connues sur l’Algérie

L’Algérie ne bénéficie encore du même engouement touristique que ses voisins, le Maroc et la Tunisie. Cependant, ces derniers temps, le pays suscite de l’intérêt et de la curiosité de la part des touristes étrangers qui sont à la recherche d’une aventure à la fois unique et agréable.

En effet, en plus des retours voyage diffusés sur les réseaux sociaux par ces voyageurs qui ont l’opportunité de se rendre dans le pays, d’autres voyagistes et sites spécialisé commencent à faire parler du pays et dévoiler ses meilleurs endroits touristiques. C’est le cas de Liligo.

Liligo dévoile « cinq curiosités » sur l’Algérie

Malgré le fait que le pays reste encore inconnu pour certain, l’Algérie est dotée d’un fort potentiel touristique. C’est ce qui a poussé le comparateur des vols français, Liligo, à dévoiler cinq « curiosités sur l’Algérie, choisi pays du mois. Il s’agit bien évidemment de cinq vérités peu connues, voire inconnues chez certains voyageurs.

En effet, dans une vidéo partagée sur TikTok, Liligo fait découvrir l’Algérie aux internautes. Selon ce spécialiste des bons plans voyage, l’Algérie représente le 10e plus grand pays du monde, en plus d’âtre le pays le plus grand sur le continent africain. Et se classe ainsi derrière la Russie, le Canada, les USA, la Chine, le Brésil, l’Australie, l’Inde, l’Argentine et Kazakhstan.

Dans sa vidéo, Liligo a dévoilé une seconde vérité. Selon ce dernier, l’Algérie est connue pour être un pays des dattes et des cerises. Eh oui, les cerises algériennes sont également connues pour leur qualité supérieure.À titre d’exemple, la variété « Bigarreau » qui est la plus dominante, connue pour sa douceur esquisse et ses qualités nutritionnelles indiscutable.

Liligo : l’Algérie, le paradis des ornithologues

La troisième vérité, livrée par Lilig, concerne le fait que le pays abrite de nombreuses espèces végétales et animale, dont les oiseaux. Ce qui fait de l’Algérie un paradis pour les ornithologues qui souhaitent faire de ces animaux l’objet de leurs recherches.

Le comparateur des vols français raconte également que l’Algérie regroupe de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dont, la Casbah d’Alger, la vallée du M’zab, le Tassili n’ajjer… Lilogo a également rappelé la richesse naturelle de l’Algérie et explique que l’Algérie est un pays du pétrole et du gaz.

