Voyage Italie-Algérie : GNV lance sa nouvelle ligne directe vers Annaba

GNV renforce sa présence en Algérie avec une nouvelle ligne Civitavecchia – Annaba ! Dès le 8 août 2026, la compagnie maritime italienne inaugure sa 3e traversée vers l’Algérie, proposant deux départs hebdomadaires direct depuis le centre de l’Italie.

La compagnie maritime italienne GNV (Grandi Navi Veloci), filiale du géant mondial MSC, vient d’annoncer l’ouverture d’une troisième ligne vers l’Algérie. Opérationnelle à partir du 8 août 2026, cette liaison directe reliera le port de Civitavecchia, en Italie centrale, au port d’Annaba, à raison de deux rotations hebdomadaires, chaque mardi et chaque samedi.

C’est le ferry Cristal qui assurera ces traversées, avec à son bord des services spécialement conçus pour les voyageurs nord-africains : repas halal, salle de prière dédiée et infrastructures adaptées aux familles avec enfants.

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GNV consolide sa présence en Algérie avec une ligne Civitavecchia–Annaba

Lancée sur le marché algérien à l’été 2025, GNV exploite déjà deux axes au départ de Sète, en France : l’un vers Alger, l’autre vers Béjaïa. La nouvelle liaison depuis Civitavecchia constitue une étape supplémentaire dans une stratégie d’implantation durable, bien au-delà d’une simple phase de test.

En six mois d’activité, entre juin et décembre 2025, la compagnie a acheminé 58 000 passagers sur ses lignes algériennes, un résultat jugé suffisamment encourageant pour justifier ce nouvel investissement.

Matteo Catani, directeur général de GNV, a été clair dans sa déclaration : « Avec le lancement de la ligne Civitavecchia–Annaba, nous poursuivons le parcours de croissance que nous avons entamé en Algérie l’année dernière. » Il a ajouté que le marché algérien « a répondu à nos attentes, tant en termes de trafic passagers que de fret », et que la décision d’y renforcer la présence de la compagnie repose sur « la conviction dans le potentiel à long terme de l’Algérie ».

Annaba érigée en hub régional pour les passagers et les marchandises

Le choix du port d’Annaba n’est pas anodin. Sa position géographique, à l’extrême nord-est de l’Algérie, en fait une porte d’entrée naturelle vers les pays voisins. Selon le communiqué de GNV, la ligne ne se limitera pas à desservir le marché algérien : grâce aux réseaux de transport terrestre, Annaba est appelée à fonctionner comme un hub régional pour les flux de passagers et de marchandises à l’échelle de toute la région.

Cette ambition s’inscrit dans un mouvement plus large. La compagnie a confirmé son intention de continuer à investir dans sa flotte, d’augmenter la fréquence des rotations et de développer des services sur mesure pour le marché nord-africain.

En effet, l’offre à bord du Cristal en est la première illustration concrète : les repas halal et la salle de prière signalent une adaptation réelle aux attentes culturelles des voyageurs, loin d’un service générique.

Un partenariat local pour opérer les lignes algériennes

Sur le terrain, GNV s’appuie sur son agent officiel en Algérie, AFLT Maritime, pour gérer l’ensemble des activités commerciales et assurer le soutien opérationnel des liaisons entre l’Algérie et l’Europe. Ce partenariat constitue le socle sur lequel la compagnie italienne entend bâtir une présence structurée et pérenne dans le pays.

Catani a d’ailleurs insisté sur cette dimension de long terme : « Nous continuerons à investir dans notre flotte, à augmenter la fréquence des voyages et à développer des services dédiés qui répondent mieux aux besoins du marché nord-africain. » Un engagement formulé en termes d’investissement durable, pas de positionnement opportuniste.

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