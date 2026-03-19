Voyage France–Algérie : GNV casse les prix avec une réduction de 30 % sur ses billets

GNV annonce des promotions sur la ligne France-Algérie. La compagnie maritime italienne lance une offre flash d’une semaine avec des remises atteignant -30 %, valables même sur les réservations pour la nouvelle saison estivale.

D’après le communiqué de GNV, cette remise de 30 % s’applique à toute réservation effectuée entre le 18 et le 24 mars 2026. L’offre est particulièrement flexible, puisqu’elle concerne les voyages programmés jusqu’en décembre 2026.

GNV cible ici les voyageurs réguliers et les familles en quête d’un bon plan pour l’Algérie. Mais attention, il n’y en aura pas pour tout le monde : seules 8 000 places sont disponibles sous ce régime promotionnel, sans aucune prolongation possible.

« Cette année, partez pour un voyage à partager avec vos proches, plein d’émotions authentiques et de moments qui sentent la maison. Du 18 au 24 mars, réservez vos voyages vers et depuis l’Algérie avec des réductions allant jusqu’à 30 % sur le billet pour des départs jusqu’en décembre 2026″, écrit GNV dans son communiqué.

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Les traversées France – Algérie en promotion chez GNV

L’offre se concentre sur deux axes majeurs au départ de la France. Pour rejoindre Béjaïa depuis Sète, les tarifs débutent à 91 euros l’aller et 119 euros le retour. Sur la ligne Sète – Alger, les billets sont affichés à partir de 143 euros pour l’aller et 146 euros pour le trajet retour.

Le temps de trajet demeure inchangé, comptant environ 20 heures pour chaque liaison. Attention toutefois : la remise de 30 % ne couvre ni les taxes ni la restauration à bord. GNV rappelle également que le stock de places à tarif réduit est limité ; les habitués le savent, ces billets s’envolent généralement en l’espace de quelques heures.

La compagnie italienne rappelle que ses navires sont équipés pour le confort des voyageurs : restauration variée, zones de shopping et connexion Wi-Fi sont disponibles à tout moment. Ces installations permettent de maintenir un standard de service constant entre la France et l’Algérie.

Des coûts supplémentaires à prévoir

La compagnie maritimes intègre Scalapay à ses options de paiement, permettant ainsi d’étaler le coût des billets. Un coup de pouce bienvenu pour ceux qui réservent plusieurs passages simultanément et qui s’ajoute aux prestations standards de la ligne.

Il est important de noter que depuis janvier 2024, une taxe environnementale liée au système européen d’échange de quotas d’émission s’ajoute au prix du billet. Ce supplément varie en fonction du trajet choisi et, contrairement au tarif de base, n’est pas éligible à la réduction de 30 %.

La compagnie maritime souligne que cette taxe réglementaire est obligatoire pour tous et totalement indépendante de ses tarifs promotionnels. Il est donc essentiel pour les passagers d’intégrer ce coût fixe à leur budget global lors de la réservation, en complément du prix réduit affiché par GNV.

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