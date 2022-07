Voyage été 2022 : l’espace Schengen suspend les rendez-vous visas

Pour voyager dans l’un des pays de l’union européenne, les ressortissants des Etats non membres, notamment les Algériens, ont besoin d’un visa Schengen. Ce dernier de courte durée allant jusqu’à 90 jours permet à ses personnes de se rendre dans l’un des 26 pays de l’espace Schengen, pour des fins touristiques ou professionnelles.

Cependant, dorénavant et jusqu’au mois de Septembre prochains, ces derniers ne seront plus en mesure d’attribuer plus de visas. En effet, il s’agit de ce qu’à confirmé le site spécialisé schengenvisasinfos.com, hier le 19 juillet. Selon cette même source, les voyageurs n’ayant pas obtenu au préalable un visa Schengen vont devoir annuler leurs projets de voyage vers les pays européens.

Suspension des visas Schengen : quelles sont les raisons ?

Avec l’amélioration du contexte sanitaire dans le monde, les pays de l’espace Schengen ont assoupli les mesures et les restrictions de voyage relatives à la pandémie du Covid-19. Cet assouplissement a provoqué la forte demande des visas Schengen, par les voyageurs dans le monde, y compris les Algériens.

D’après le même site spécialisé qui site les professionnels de voyage, les 26 pays de l’union européenne ne dispose pas de créneaux disponibles pour le restant du mois de juillet et le mois d’août prochain. Ce qui fait que les ambassades, contraints d’un nombre de visas fixé, ne peuvent pas délivrer plus pour répondre à la forte demande. Ainsi, les personnes qui n’ont pas déposé une demande de visa ne pourront plus obtenir de rendez-vous. Et ce, jusqu’à la mi septembre 2022.

Quelles sont les alternatives pour voyager sans visa Schengen ?

Depuis plusieurs années, les Algériens font face à la problématique des délais de traitement de leurs demandes de visas. Toutefois, la majorité des ambassades accordent ces visas dans un délais de 15 jours ouvrables. En revanche, avec cette suspension ces voyageurs vont devoir trouver une autre alternative hors des pays Schengen pour passer leurs vacances d’été 2022.

En effet, cette suspension va certainement entrainer un nombre inférieurs de touristes en Europe, par rapport aux années précédant la pandémie du Covid-19. Dans la mesure où, cette dernière a lourdement impacté le secteur du tourisme dans le monde.

Par ailleurs, pour les personnes ne disposant pas de visas Schengen et souhaitent quand même passer l’été dans un pays étrangers, les destinations ne manquent pas. En effet, ces voyageurs pourront songer à d’autres pays tels que a Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, la Turquie et l’Égypte. En ce qui est des voyageurs algériens, ceux-ci préfèrent, ses derniers temps, le tourisme local. Une opportunité qui permet de découvrir l’Algérie en toute sa splendeur.