Voyage et Covid-19 : la France a-t-elle mis fin au pass sanitaire ?

Alors que le monde enregistre toujours de nouveaux cas témoignant de l’existence de plusieurs variantes du Covid-19, les français ont décidé de marquer leur retour à la vie quotidienne, notamment celle précédant la pandémie.

Mardi dernier, La France a voté un nouveau projet, portant sur la loi sanitaire et la fin des mesures d’exception mises en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Voté à 209 voix par la majorité sénatoriale, ce nouveau projet de loi prévoit quelques mesures en cas de retour du Covid-19 sur le territoire français.

À compter du 1 août prochain, et conformément aux textes de cette nouvelle loi, plusieurs restrictions ne pourront être instaurées en France, notamment celles concernant le port du masque, le couvre feu, le confinement mais aussi le pass sanitaire.

La France abandonne l’obligation du pass sanitaire aux frontières

Avec la récente augmentation des cas Covid-19, dans plusieurs pays dans le monde, la France a envisagé de prolonger à nouveau l’obligation du pass sanitaire. Cependant, longtemps négocié par les sénats et le gouvernement français. Cette mesure ne sera plus en vigueur qu’à compter du 1 août 2022 et ce jusqu’au 31 mars 2023. Ainsi, en cas d’apparition d’un nouveau variant, les autorités françaises pourront seulement exiger un test covid-19 négatif, au voyageurs ayant plus de 12 ans. C’est ce qu’a évoqué le nouveau projet de loi sanitaire, sous le nom du « Certificat sanitaire de voyage ».

Sont concernés par ce nouveau dispositif. Tous les voyageurs souhaitant se rendre en France :

Les passagers venant d’un pays étranger faisant objet d’un nouveau variant du Covid;

Pour les voyages à destination des collectivités ultramarines. Notamment en cas d’un système sanitaire saturé.

En revanche, pour la diaspora qui souhaite voyager à partir de la France vers un autre pays européen. Ceux-ci sont dans l’obligation de respecter seulement le pass de voyage établi par l’Union européenne, le 1 juillet 2021. Ainsi, il importe à chaque voyageur de se renseigner sur les différents régimes sanitaires à respecter dans chaque pays.

La France prolonge ses systèmes d’information de dépistage

Le même texte a évoqué également les systèmes d’information et de dépistages en France. Notamment, le SI-Dep et le Contact Covid. En effet, afin de permettre au voyageurs d’accéder facilement aux différents documents et attestations de voyage. Le Si-Dep est prolongé jusqu’au 30 juin 2023.