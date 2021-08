Voyage et covid-19 : Algérie, pays à risque selon les CDC Américains ?

Coup dur pour le Tourisme en Algérie. Depuis la durable installation de la pandémie, les précautions prises par les états ont beaucoup changé. Beaucoup de classement et de listes ont été établis afin de trier les pays à risque. C’est notamment le cas des CDC, (Centers for Disease Control and Prevention), en français, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, qui ont mis à jour leur classement.

En effet, les CDC, qui forment la principale agence gouvernementale américaine en matière de protection de la santé publique et de sécurité publique, ont mis à jour dernièrement leur carte des pays qui représentent le plus de risque pour les voyageurs, un classement dont l’Algérie figure.

Algérie, toujours dans l’inconnu

Les CDC classent les pays du monde en 4 niveaux de dangerosité, le niveau 4, le plus haut, indique qu’il y a 500 cas de contamination pour chaque 100 000 habitant. Cependant l’Algérie n’est présente dans aucun de ces quatre niveaux, car elle est toujours maintenue en « niveau inconnu ». L’Algérie figure aux côtés du Liban, de la Syrie et du Yémen.

Ce classement traduit le manque de transparence et de visibilité concernant le taux de vaccination, mais aussi le nombre de contaminations à la Covid-19 en Algérie, qui reste l’un des rares pays qui peinent à dévoiler la réalité de la situation sanitaire dans leurs territoires.

Le classement établi par les CDC indique inclut dans le niveau 4 des pays comme la Tunisie, le Brésil, la Libye, le Kazakhstan, l’Irak, et l’Arabie Saoudite. Dans le niveau 3, on peut retrouver le Maroc, le Qatar, mais aussi les USA, la Russie et la Jordanie. Au niveau 2, on retrouve l’Allemagne, l’Égypte, le Pakistan et la Maurétanie, et enfin, au premier niveau, soit le moins dangereux, figure des pays dont le Soudan, l’Australie, la Croatie et le Gabon.