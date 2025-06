Voyage en Tunisie depuis l’Algérie – Été 2025: Quel budget prévoir pour des vacances inoubliables ?

La Tunisie s’impose comme une destination de prédilection pour de nombreux Algériens qui souhaitent passer leurs vacances estivales à l’étranger. Cette popularité ne tient pas du hasard, mais repose sur une combinaison de facteurs qui font de ce pays une destination particulièrement attractive.

Si vous êtes de ceux qui envisagent de poser leurs valises en Tunisie, il est temps de parler budget. Pour que votre séjour soit non seulement inoubliable, mais aussi sans tracas financiers, voici les estimations à considérer pour vos prochaines vacances.

Préparer une enveloppe budgétaire pour un séjour en Tunisie nécessite de prendre en considération plusieurs éléments clés. En effet, les coûts peuvent varier en fonction de la période du voyage, du type de transport choisi, de l’hébergement, des repas et des activités prévues. Les prix sont souvent indiqués en dinars algériens pour des voyages depuis l’Algérie et en dinars tunisiens et en euros une fois en Tunisie.

Les meilleures options de voyage aérien pour l’été 2025

La Tunisie reste une destination abordable pour les voyageurs algériens. Mais, il est important de noter que les prix ont tendance à augmenter en haute saison, notamment durant les mois de juillet et août. Si de nombreuses personnes optent pour un transport plus économique, tel que le bus ou le train, d’autres préfèrent gagner du temps et voyager par avion.

Plusieurs compagnies aériennes desservent les deux pays voisins. À l’exemple, Air Algérie qui propose des vols au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger à destination de celui de Carthage à Tunis à partir de 42 346 dinars, le voyage en aller-retour par personne.

Ce prix s’élève à hauteur de 295 euros pour un aller-retour programmé pour le mois de juillet par Tunisair. Une autre compagnie proposant des vols Alger – Tunis est Nouvelair. Sur son site de réservation, cette low cost propose des billets de voyage au prix de 91 euros l’aller simple et de 185 euros le voyage en aller-retour en classe économique.

Des voyages organisés incluant le vol sont proposés pour la haute saison au prix compris entre 79 500 Dzd et 139 000 Dzd.

Bus, voiture ou train, quelle option choisir ?

Les voyageurs à la recherche de solutions plus économiques que l’avion optent souvent pour le voyage par voiture. Cette alternative permet une plus grande flexibilité, mais il est essentiel de prendre en considération le coût de l’essence, les péages et le coût de l’assurance internationale.

L’option la plus économique pour voyager en Tunisie en été 2025 est le bus. En effet, les prix pour un voyage organisé en bus, incluant transport et hébergement, varient généralement entre 28 990 dinars et 45 000 dinars algériens pour six jours et cinq nuits.

Un autre moyen de transport intéressant pour les voyageurs depuis l’Est algérien est le train Annaba – Tunis :

Billet aller simple : 1 900 Dzd en 1ʳᵉ classe, 1 640 Dzd en 2ᵉ classe ;

Billet aller-retour : 3 485 dinars algériens en première classe, 3 040 dinars algériens en 2ᵉ classe.

Quels budgets prévoir pour l’hébergement et la nourriture en Tunisie ?

Durant la saison estivale, les prix des hébergements en Tunisie voient une hausse de leurs niveaux, surtout dans les zones côtières les plus prisées du pays. Ces tarifs varient considérablement selon le type d’établissement et la période de réservation :

Auberges ou maisons d’hôte : à partir de 30 euros, soit environ 100 dinars tunisiens par nuit ;

Hôtels 3 étoiles : à partir de 50 euros par nuit ;

Hôtels 4 étoiles et plus : entre 100 et 500 euros par nuit, voire plus pour les pensions complètes.

La cuisine tunisienne est une véritable invitation au voyage, mêlant saveurs méditerranéennes et épices. Pour les petits budgets, les restaurants locaux proposent des plats variés à des prix qui restent raisonnables. Les marchés couverts de Tunis, comme le Souk de la Médina, offrent aussi une expérience culinaire authentique et abordable :

Street Food (sandwich, bricks…) : entre 1.5 et 3.5 euros par repas ;

Restaurant locaux pour les budgets moyens : entre 5 et 15 euros par repas ;

Restaurant plus haut de gamme : à partir de 25 euros et plus par repas.

Activités et loisirs en Tunisie

La Tunisie regorge d’activités pour tous les goûts : le pays offre la possibilité d’explorer des sites historiques proches de Tunis, comme Carthage et les ruines de Dougga. Pour les aventuriers, amoureux de la nature, le désert du Sahara offre des nuits sous les étoiles, des excursions en quad ou à dos de dromadaire. Enfin, les magnifiques plages tunisiennes, telles que le port El Kantaoui, sont parfaites pour la baignade, le jet-ski et la plongée.

Le budget à prévoir et les dépenses à gérer pour ce type de loisirs sont les suivants :

Musées et sites historiques : à partir de 3 euros par entrée ;

Excursions et circuits organisés : entre 20 et 50 euros par journée ;

Activités nautiques et plages privées : entre 15 et 100 euros par activité.

Récapitulatif du budget à prévoir pour voyager en Tunisie en solo et en famille

Pour un séjour économique et serein, les voyages organisés algériens (tout compris) s’offrent comme une belle option, à condition de bien vérifier toutes les inclusions. Pour les voyageurs qui ne sont pas pressés, le fait d’éviter la haute saison permet de bénéficier de tarifs plus avantageux.

Il est important de noter que ces estimations pour l’été 2025 et peuvent varier en fonction des promotions disponibles, du type d’hébergement choisi, du mode de transport et du style de vie sur place :

Pour une famille de quatre personnes, composée de deux adultes et deux enfants, ce budget s’affiche comme suit :

