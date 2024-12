Voyage en avion : ces objets n’ont pas leur place dans votre bagage cabine en 2025

Le bagage cabine est devenu une solution pratique pour les voyageurs qui souhaitent faire des économies sur le prix du billet d’avion. Cette manière de voyager avec une seule valise en cabine permet d’éviter le stress de devoir attendre à l’arrivée ou de craindre une perte des bagages.

Le bagage en cabine permet aussi à ces voyageurs de garder à portée de main leurs affaires personnelles importantes, les objets fragiles, les documents d’identité ou les objets de valeur. Cependant, on ne peut pas tout mettre dans sa valise en cabine.

À LIRE AUSSI : Ces 5 objets sont INTERDITS d’entrée en Algérie (drones, GPS…)

Transport de bagages en cabine : les règles ont changé !

De normes rigoureuses encadrent le transport de bagages en cabine, afin d’assurer la sécurité des passagers et des équipages. Ces règles, strictes et précises, concernent plusieurs aspects, dont le poids, les dimensions et le contenu du bagage.

Plusieurs aéroports, dont les deux parisiens Orly et Charles-de-Gaulle, Amsterdam-Schiphol et Francfort, ont récemment mis en place des scanners de sécurité de dernière génération, de type C, permettant d’analyser les contenus des bagages et de détecter les produits explosifs.

La mise en place de ces dispositifs avait permis aux passagers de ne plus devoir se limiter à la règle des 100 ml pour le transport des liquides en cabine. Cependant, la Commission européenne a finalement officialisé le maintien de cette règle.

Désormais, les passagers aériens doivent respecter la liste des produits interdits en cabine, qui comprend : les gels douches, les parfums, les dentifrices, les lotions, les soupes, les sauces, les crèmes, le beurre, les pâtes à tartiner et les confitures.

La liste des produits interdits pour garantir la sécurité des passagers

Dans la liste des produits interdits en cabine, on retrouve, par ailleurs, les objets tranchants, tels que les tournevis, les ciseaux, les cutters, les couteaux avec une lame de plus de 6 cm, mais aussi les matraques, les marteaux et les bâtons de randonnée.

À cette liste s’ajoutent les armes à feu et les munitions, qui sont interdites depuis longtemps dans les aéroports et à bord des avions. Les jouets ou répliques d’armes, les armes à dioxyde de carbone (CO2) ou à air comprimé, les pistolets, les carabines à plombs, les carabines et les pistolets à billes font aussi partie des objets interdits en cabine.

Pour garantir la sécurité des passagers aériens, il n’est pas question d’emporter dans sa valise cabine des produits inflammables ou contenant de l’alcool, qui présentent des risques d’explosion et d’incendies. De plus, les autorités interdisent le transport des batteries au lithium, allumettes, briquets, feux d’artifice, combustibles, fusées de détresse, gaz lacrymogènes et sprays paralysants.

Selon l’Organisation internationale de l’aviation civile, le mercure fait partie des matières dangereuses. Par conséquent, il est interdit de transporter dans son bagage cabine les thermomètres à mercure, tout comme les pesticides, les désherbants, les engrais, l’eau javel, les solvants et l’acétone.

À LIRE AUSSI : Nouvelles conditions, Golden visa, espace Schengen : les principaux changements à connaître en 2025