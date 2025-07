Voyage en avion : bientôt la fin de la règle des 100 ml pour les liquides en cabine

L’Europe est sur le point de donner son feu vert à un changement majeur dans la réglementation des voyages aériens, ce qui pourrait révolutionner ou plutôt ramener au passé les règles pour les passagers. Si l’approbation est accordée, d’ici à quelques semaines, les voyageurs pourront à nouveau inclure dans leur bagage à main des liquides dans des contenants de plus de 100 ml, la limite actuellement autorisée.

De nouveaux scanners de sécurité pourraient bientôt permettre aux passagers de transporter des bouteilles de liquide de plus de 100 ml dans leurs bagages à main, mais cette mesure ne s’appliquera pas partout en Europe immédiatement.

Ces équipements de contrôle, capables de scanner le contenu des grands récipients, devraient être déployés progressivement dans les aéroports de l’Union européenne. Cela signifierait que les voyageurs n’auraient plus à se soucier de la limite des 100 ml lors de leurs déplacements.

Les aéroports européens s’apprêtent à assouplir les règles des liquides en cabine

Selon Euronews, la Commission européenne a confirmé que des changements étaient en cours concernant les règles sur les liquides en cabine.

Actuellement, les liquides, aérosols et gels dans les bagages à main sont limités à des contenants de 100 ml dans les aéroports de l’Union européenne. Des exceptions existent pour les besoins spécifiques comme les aliments diététiques, les produits pour bébé, les médicaments…

Cette restriction est due au fait que les équipements de contrôle traditionnels, comme les scanners à rayons X, ne peuvent pas détecter correctement les produits explosifs.

Cependant, de nouveaux systèmes de détection d’explosifs pour les bagages cabines sont maintenant disponibles et ont déjà été mis en place dans certains aéroports de l’UE, notamment à Milan et à Rome. Grâce à ces équipements, les passagers pourraient bientôt transporter des contenants de liquide de plus grande taille à bord.

Une solution de contrôle approuvée en juin 2025

Rappelons, pour des raisons techniques, la Commission européenne a temporairement limité l’utilisation des nouveaux dispositifs de contrôle des liquides l’été dernier, maintenant ainsi la règle des 100 ml.

Une solution de contrôle a été approuvée par le CEAC en juin 2025. Désormais, les fabricants doivent soumettre leurs équipements aéroportuaires à des tests spécifiques. Ils pourront être présentés pour approbation à l’UE, ouvrant ainsi la voie au contrôle des liquides de plus de 100 ml.

Dès cette approbation finale de l’UE, le déploiement de ces équipements dans les aéroports pourrait se faire « dans les prochains jours« . En plus de l’Italie, d’autres aéroports en Allemagne, en Irlande, en Lituanie, à Malte, en Suède et aux Pays-Bas pourraient également adopter cette nouvelle technologie une fois approuvée.

