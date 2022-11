Voyage en Algérie : un ancien ministre français séduit par le Sahara

Le Sahara algérien vient d’ouvrir ses portes à la saison touristique subsaharienne. En effet, sur la carte du Quai d’Orsay, la région de Djanet est passée de formellement déconseillée en déconseillée, sauf raison impérative, désormais les portes du désert algérien portent la couleur orange.

Sans attendre de voir la région passer en jaune, les professionnels du tourisme, dont Point Afrique, ont déjà affrété le vol Paris Djanet pour se lancer dans les premières aventures, depuis 14 ans, dans le Sahara algérien. Et ce, pour partir à la découverte de la perle du dert Djanet, des dunes chatoyantes d’oued d’In Djaren.

En bref, une opportunité pour les touristes étrangers de vivre l’aventure d’un festival de peinture et de gravures rupestres qui se mélangent au sable qui change de nuance à chaque moment de la journée.

Un ancien ministre français émerveillé par le Sahara algérien

Depuis cette ouverture du désert algérien, de nombreux touristes étrangers, dont des Français, mais aussi les membres de la diaspora, se sont empressé pour prendre le premier vol pour rejoindre l’Algérie et découvrir le Sahara. Parmi ses touristes, un ancien ministre français.

De parents algériens et premier ministre arabe à faire son entrée au sein du gouvernement français, les années 2000. Il s’agit bel et bien de Azouz Begag. Résident à Lyon, cet homme politique, en visite dans le Sahara algérien, a fait part de ses impressions concernant son voyage, dans une vidéo posté sur TikTok, le samedi 5 novembre dernier.

Fasciné par son voyage, Azouz Begag rappelle à quel point seront émerveillés les touristes français, mais aussi algériens, qui vont rendre visite à Tamanrasset. En effet, l’homme politique précise qu’à partir de 18 h 07, ces voyageurs auront droit à des milliards d’étoiles qui viennent rendre visite à cette ville, décrit Begag, le sourire au visage.

Par ailleurs, Azouz Begag se rappelle, dans la même vidéo, d’une « chose exceptionnelle » qu’il a vu pendant ce voyage. Il s’agit d’une étoile filante orange qui a traversé le ciel. Et ce, » pour donner indication que nous étions au Paradis », décrit cet ancien ministre français.

D’un autre côté, ce dernier a fait part d’un phénomène qui a aussi capté toute son intension. Et qui fait du Sahara un véritable melting pot. Notamment, la présence des voyageurs africains, venant des pays anglophone, dont le Niger et le Ghana, et francophones, tels que le Mali… » comme on est, nous aussi, africains, on se sent chez nous » conclut Azouz Begag.