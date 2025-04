Voyage en Algérie : mesure exceptionnelle pour les enfants algériens nés aux USA

Le consulat général d’Algérie à New York a annoncé une mesure exceptionnelle prise par les autorités algériennes, facilitant temporairement les voyages vers l’Algérie pour une catégorie spécifique de jeunes citoyens. Jusqu’au 31 décembre 2025, les enfants algériens âgés de 15 ans ou moins, détenteurs d’un passeport américain valide, mais ne possédant aucun document d’identité algérien, pourront entrer sur le territoire national sans visa.

Entrée sans visa autorisée pour certains enfants algériens nés aux États-Unis

Cette décision vise à répondre à une situation fréquente au sein de la diaspora algérienne installée aux États-Unis, où de nombreux enfants nés sur le sol américain ne disposent pas encore de documents d’identité algériens officiels. Habituellement, l’absence de ces documents constitue un obstacle majeur pour voyager en Algérie, notamment en période de vacances ou lors de déplacements familiaux importants.

Désormais, à condition d’être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux, ces enfants pourront embarquer à destination de l’Algérie en présentant uniquement leur passeport américain et un document justificatif prouvant leur lien avec l’Algérie. Il s’agit soit de l’acte de naissance algérien original de l’enfant, soit d’un jugement de tutelle émis par une autorité compétente.

Cette mesure, qualifiée d’« exceptionnelle », s’inscrit dans une volonté d’alléger les procédures administratives pour les familles algériennes vivant à l’étranger, notamment celles qui rencontrent des difficultés pour faire établir les documents d’état civil dans les délais habituels. Elle est également perçue comme un geste de rapprochement entre l’État algérien et sa diaspora, particulièrement active et nombreuse en Amérique du Nord.

Retour au pays facilité : une chance pour les familles algériennes aux États-Unis

Pour les familles concernées, cette initiative est accueillie avec soulagement. De nombreux parents avaient auparavant renoncé ou repoussé leur projet de voyage en Algérie faute de pouvoir obtenir à temps un passeport ou une carte d’identité algérienne pour leurs enfants. La simplification temporaire des formalités permet donc de renforcer les liens familiaux et culturels avec le pays d’origine.

Le consulat général encourage toutefois les familles à profiter de ce délai pour régulariser la situation administrative de leurs enfants. Il rappelle également que cette dérogation n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2025. Passé cette date, les règles habituelles de visa et de présentation de documents d’identité algériens redeviendront obligatoires.

Cette décision s’inscrit dans un contexte plus large d’efforts des autorités algériennes pour améliorer les services consulaires et répondre de manière plus souple aux besoins de sa communauté à l’étranger.