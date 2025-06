Voyage direct entre ce pays et l’Algérie : Algérie Ferries élargit son réseau

À l’approche de la haute saison estivale, Algérie Ferries poursuit le renforcement de son programme de transport maritime entre l’Algérie et l’Europe. La compagnie nationale vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre le port de Gênes, en Italie, et celui de Béjaia. Une décision saluée par la communauté algérienne établie à l’étranger, en particulier en Italie.

C’est lors d’une conférence de presse tenue à Alger samedi dernier que le ministre de Transports, Saïd Sayoud, a officialisé cette nouvelle ligne. Le lancement répond à de nombreuses demandes de la diaspora algérienne vivant en Italie, notamment en Ligurie, en Lombardie et dans le Piémont, qui réclamaient depuis longtemps un accès maritime direct à l’Algérie.

Le député de la communauté algérienne à l’étranger, Fares Rahmani, a confirmé ça via ses réseaux sociaux. “Le programme sera publié très prochainement”, a-t-il précisé, remerciant au passage le ministre des Transports pour sa réactivité et son écoute des préoccupations des ressortissants algériens.

Un été marqué par une offre maritime inédite

Avec l’ajout de la ligne Gênes – Béjaia, Algérie Ferries élargit son réseau européen, qui compte déjà plusieurs connexions depuis la France et l’Espagne. Cet été, le nombre d’opérateurs maritimes entre l’Europe et l’Algérie atteint un niveau record : huit compagnies assurerons des traversées entre les deux rives de la méditerranée.

Parmi elles, Algérie Ferries et la française Corscia Linea conservent leur position dominante. Mais d’autres opérateurs comme GNV, Balèaria, Transmediterranea ou encore Nouris Elbahr Ferries viennent compléter l’offre. Le ministre a également annoncé l’entrée imminente de deux nouvelles compagnies maritimes algériennes :

El Aures, opérationnelle fin juin ou début juillet.

Madar Maritime, filiale du groupe Madar Holding, qui a affrété un navire pour commencer ses traversées dès ce mois de juin.

Cette nouvelle liaison maritime entre Gênes et Béjaia représente un enjeu double : faciliter la mobilité de la diaspora algérienne en Italie et désengorger les ports de Marseille et d’Alger, habituellement saturés en été. Elle pourrait également stimuler le tourisme et les échanges commerciaux entre les deux pays, en mettant Béjaia au cœur de cette dynamique.

L’ouverture prochaine des réservations et très attendue, notamment par les familles algériennes qui préparent déjà leur voyage estival. La ligne Gênes – Béjaia marque ainsi un tournant stratégique pour Algérie Ferries, dans un contexte de plus grande concurrence maritime et de montée en puissance des opérateurs privés.