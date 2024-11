Voyage – Déclaration de devises : la douane algérienne numérise le processus à 100%

La direction générale des douanes algériennes a annoncé, lundi, la mise en place d’une plateforme numérique destinée aux voyageurs entrant ou quittant le territoire national. Ce nouvel outil vise à simplifier et à accélérer les formalités douanières aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, offrant ainsi une expérience de passage plus fluide.

Les douanes algériennes lancent une plateforme numérique pour faciliter le passage des voyageurs

Dans un communiqué, la direction des douanes a précisé que cette plateforme permettra aux voyageurs de déclarer en ligne leurs devises et leurs objets de valeur. Ils auront également la possibilité de souscrire un document de passage pour leurs véhicules, connu sous le nom de TPD (Titre de Passage en Douane), lorsqu’ils traversent les frontières terrestres ou maritimes. Ce service s’inscrit dans une démarche de modernisation visant à rendre les procédures douanières plus accessibles et plus efficaces pour les usagers.

Pour bénéficier de ces services numériques, les voyageurs sont invités à créer un compte électronique via le portail du nouveau système d’information douanier algérien. L’inscription s’effectue en ligne en accédant à cette adresse. Une fois le compte activé, les utilisateurs peuvent réaliser leurs déclarations et souscrire le document TPD à distance, depuis chez eux ou depuis tout autre lieu équipé d’une connexion Internet.

Passage en douane aux frontières : le processus fluidifié

Ce dispositif, selon les douanes algériennes, vise à réduire les files d’attente aux postes-frontières, en offrant aux voyageurs un moyen de préparer leurs formalités douanières avant même leur arrivée. La mise en place de ces services numériques coïncide avec la célébration du 70ᵉ anniversaire du début de la révolution de libération, un symbole fort pour un pays en constante évolution.

Les douanes algériennes comptent sur l’adoption de cette plateforme par un nombre croissant de voyageurs afin d’améliorer l’efficacité des contrôles et de favoriser un flux transfrontalier optimisé. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de digitalisation des services publics, répondant aux besoins croissants de modernisation des infrastructures administratives.