Voyage au cœur de la Chine : Entre traditions millénaires et technologies futuristes

En Chine, chaque voyage s’apparente à une immersion dans un pays aux multiples visages. Entre la mémoire des dynasties qui ont façonné l’histoire du monde et les innovations technologiques qui redéfinissent la vie des hommes, le contraste est saisissant. À Xi’an, ancienne capitale impériale et point de départ de la route de la soie, cette dualité prend une dimension particulière. Ici, l’architecture millénaire côtoie des métros sans conducteur, tandis que les pagodes bouddhistes s’élèvent non loin de la plus ancienne mosquée du pays.

Le voyageur découvre rapidement que la transformation chinoise dépasse le cadre d’un simple développement économique et technique. Elle traduit une volonté politique et sociale d’intégrer modernité et traditions dans une même dynamique. À travers les infrastructures, l’organisation urbaine et la recherche scientifique, la Chine expose un projet de société où la technologie sert le confort de vie tout en respectant la diversité culturelle et religieuse.

Xi’an illustre parfaitement cette ambition. Son port sec, véritable carrefour logistique vers l’Europe, et son institut de recherches dédié à l’Algérie témoignent de son rôle international croissant. Les industries vertes, incarnées par Longi Solar, et les fermes intelligentes du Xinjiang démontrent quant à elles la capacité du pays à répondre aux défis environnementaux et alimentaires. Enfin, l’innovation en intelligence artificielle et en robotique projette la Chine dans un futur qui flirte avec la science-fiction.

Une urbanisation intelligente au service des citoyens

La Chine a placé la modernisation de ses villes au cœur de sa stratégie de développement. Dans les grandes métropoles, la mobilité urbaine illustre ce changement. À Xi’an, la ligne 8 du métro fonctionne sans conducteur, avec 37 stations reliées sur près de 50 kilomètres. Chaque station adopte une architecture singulière, conçue pour associer confort des passagers et valeurs culturelles. Pékin expérimente également des bus autonomes et des robotaxis : plus de cent véhicules circulent déjà dans la zone de Pékin E-Town, accessibles via une simple application mobile.

Cette révolution des transports s’inscrit dans un cadre plus large de gestion urbaine intelligente. Les villes chinoises se développent autour de plans directeurs intégrant espaces verts, services administratifs centralisés et infrastructures sociales. Dans certains quartiers, les résidents accèdent en un même lieu à des guichets administratifs, à une assistance juridique et à une couverture médicale permanente. L’organisation repose sur une logique communautaire qui favorise entraide et solidarité, notamment envers les enfants et les personnes âgées.

Le pays investit massivement pour réduire la congestion et limiter la pollution. Selon la China Urban Rail Transit Association, le réseau national de métro a dépassé les 16 000 kilomètres en 2024. La généralisation de l’automatisation devrait permettre une réduction significative des coûts d’exploitation et une amélioration de la sécurité. En voyageant dans ces espaces urbains connectés, le visiteur saisit à quel point la Chine expérimente aujourd’hui des solutions que d’autres pays envisagent encore comme de simples projets pilotes.

Xi’an, entre mémoire historique et ouverture spirituelle

Xi’an, située dans la province du Shaanxi, demeure l’une des villes les plus emblématiques de Chine. Ancienne capitale des dynasties Qin, Han et Tang, elle fut le point de départ de la route de la soie, reliant la Chine à l’Asie centrale puis à l’Europe. Aujourd’hui, avec plus de 12 millions d’habitants, elle occupe le 13ᵉ rang national par sa population et continue d’incarner ce rôle de carrefour culturel et commercial.

Parmi ses monuments, la Grande Mosquée de Xi’an occupe une place singulière. Édifiée en 792, sous la dynastie Tang, elle s’étend sur 12 000 m², avec une longueur de 248 mètres et une largeur de 48 mètres. Contrairement aux mosquées classiques, elle ne possède pas de minaret, mais se compose de pavillons disposés autour d’une allée centrale. Cette architecture illustre un subtil mariage entre esthétique islamique et tradition chinoise, confirmant l’ouverture historique de la ville aux communautés étrangères.

Cette tolérance religieuse s’observe aussi ailleurs : la mosquée Idi Kan, à Kachgar, peut accueillir jusqu’à 10 000 fidèles, tandis que la mosquée d’Urumqi, construite en 1897, témoigne de la présence ancienne de l’islam dans le Xinjiang. À Xi’an même, la Grande Pagode de l’Oie sauvage, construite en 652, rappelle quant à elle la diffusion du bouddhisme en Chine.

Ainsi, Xi’an illustre la coexistence d’héritages religieux multiples au sein d’une même cité. Cette superposition de mémoires — islamique, bouddhiste et confucéenne — renforce son statut de ville-monde, où la spiritualité dialogue en permanence avec l’histoire.

Le Centre de recherches sino-algérien de Xi’an : un pont académique

Sur un autre plan, Xi’an joue aussi un rôle croissant dans la coopération scientifique entre la Chine et l’Algérie. En 2023, l’Institut des études régionales et nationales de la ville a inauguré un département spécifiquement dédié à l’Algérie. Ce centre constitue une première en Chine : il rassemble chercheurs, enseignants et étudiants autour de l’histoire récente de l’Algérie, de sa guerre de libération et de ses réalités sociales et culturelles contemporaines.

Lors d’une rencontre, une enseignante d’origine égyptienne a présenté en arabe le parcours de cet institut, confirmant la volonté d’ancrer ce projet dans un dialogue Sud-Sud. Les échanges ont mis en lumière un constat partagé : les relations sino-algériennes, bien que solides politiquement, ne reflètent pas encore leur plein potentiel académique et culturel. Les participants ont plaidé pour l’ouverture de nouveaux espaces de coopération, notamment à travers des projets de recherche conjoints et des programmes de mobilité étudiante.

Dans cette perspective, un partenariat a déjà été signé avec l’Université d’Alger 3 afin d’enseigner la langue chinoise aux étudiants algériens. Les responsables de l’institut suggèrent également la création d’un centre culturel chinois à Alger, qui permettrait de promouvoir la littérature, le cinéma et les traditions du pays auprès du public algérien.

Ce département de Xi’an illustre l’importance croissante de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales. Il témoigne aussi de la volonté de la Chine de construire des passerelles académiques durables, où la recherche devient un outil de rapprochement entre peuples.

L’économie verte et connectée : Longi Solar et le port sec de Xi’an

Xi’an ne se résume pas à son histoire impériale. La ville s’impose également comme un pôle industriel tourné vers l’avenir. La visite du site de Longi Solar en offre une illustration. Fondée en 2000, l’entreprise est devenue le premier fabricant mondial de panneaux solaires.

Elle a déjà produit plus de 130 gigawatts de modules photovoltaïques, soit une capacité équivalente à l’électricité consommée annuellement par plusieurs dizaines de millions de foyers. Son usine de Xi’an fonctionne en grande partie grâce à l’énergie solaire générée par ses propres panneaux, intégrés aux toitures et aux façades.L

L’économie de Xi’an s’affirme aussi par sa dimension logistique. Le port sec de la ville, inauguré en 2008 puis reconverti en 2017, couvre 375 hectares et constitue un maillon essentiel de la Nouvelle route de la soie. Chaque jour, des trains de marchandises partent vers l’Europe, atteignant notamment la Pologne en moins de deux semaines. Ce corridor ferroviaire réduit considérablement les délais de transport. Il renforce également la position de Xi’an comme carrefour stratégique entre la Chine intérieure et les marchés eurasiatiques.

Pour l’Algérie, ces deux initiatives représentent des opportunités à saisir. La coopération avec Longi Solar pourrait contribuer à accélérer la transition énergétique nationale. De même, l’expérience du port sec pourrait inspirer le développement de hubs logistiques connectés aux réseaux transcontinentaux. Xi’an illustre ainsi la manière dont la Chine associe croissance verte et intégration mondiale.

Révolution agricole et innovation technologique

La Chine fait aujourd’hui face à un double défi : nourrir une population de plus de 1,4 milliard d’habitants et maintenir sa compétitivité dans un monde où la technologie redéfinit l’économie. Dans les régions arides du Xinjiang, des fermes intelligentes expérimentent des solutions de pointe.

Le parc agricole de Changji, par exemple, utilise l’hydroponie et la culture sous serres connectées. Les racines des plantes y sont plongées dans des solutions nutritives contrôlées par capteurs, permettant de réduire de 99 % la consommation d’eau par rapport à l’agriculture traditionnelle. Ces méthodes augmentent la productivité et garantissent une offre régulière de fruits et légumes, même dans des conditions désertiques.

L’innovation s’exprime aussi dans la recherche semencière : le groupe Jiuchenghe Seed Industry, implanté dans la région, développe des variétés à haut rendement. Ces efforts traduisent une volonté d’assurer la sécurité alimentaire tout en exportant des solutions agricoles vers d’autres pays, dont l’Algérie, avec laquelle des coopérations sont envisagées.

À Xi’an, l’innovation prend une autre forme avec le centre de R&D de Huawei. Construit en 90 jours, il rassemble jeunes chercheurs et doctorants autour de projets liés à l’intelligence artificielle et aux microprocesseurs souverains. Les applications vont de la gestion des catastrophes naturelles aux communications avancées.

En parallèle, d’autres entreprises comme LL Vision développent des lunettes intelligentes pour malentendants, tandis que des robotaxis et bus sans conducteur circulent déjà dans certaines zones urbaines.