Voyage Algérie – Tunisie : bientôt un train depuis Annaba ?

Dans une initiative ambitieuse visant à faciliter les déplacements et à renforcer les liens entre l’Algérie et la Tunisie, le gouvernement algérien, à travers le ministère des Travaux publics et des Infrastructures, a mis en lumière un projet d’envergure qui promet de transformer les voyages transfrontaliers.

Ce projet prévoit la construction d’une ligne ferroviaire reliant la ville d’Annaba, située dans l’est de l’Algérie, à la Tunisie voisine. Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large de développement des infrastructures de transport, couvrant une distance totale de 5650 kilomètres à travers le pays.

Chaque année, la Tunisie accueille plus d’un million de visiteurs algériens, principalement pour le tourisme, notamment durant la période estivale et les célébrations du Nouvel An, ainsi que pour des raisons médicales.

Le nouveau lien ferroviaire vise non seulement à faciliter ces voyages mais aussi à les rendre plus agréables et moins chronophages.

Une vision élargie pour le réseau ferroviaire national

Au-delà de la liaison Annaba-Tunisie, le projet révèle une vision ambitieuse de la part des autorités algériennes pour réorganiser et étendre le réseau ferroviaire national. L’objectif est de créer une infrastructure moderne et efficace qui relie diverses régions du pays, améliorant ainsi la connectivité interne et avec les pays voisins.

Le plan inclut la mise en place de plusieurs lignes ferroviaires reliant différentes villes algériennes, telles que Sétif, Jijel, Batna, Ghardaïa, Ouargla, et bien d’autres. Ces nouvelles lignes ferroviaires couvriront des distances significatives, avec un total de 2773 kilomètres de voies, dont 727 kilomètres de double voie, améliorant ainsi considérablement la capacité et l’efficacité du réseau.

En outre, le projet ambitieux de relier le nord du pays au sud par le biais d’une ligne ferroviaire « Algérie-Tamanrasset » est particulièrement notable. Les travaux de cette ligne pharaonique sont prévus s’achever en 2026, marquant une étape majeure dans l’amélioration de la connectivité à travers le vaste territoire algérien.

Ces projets de développement ferroviaire témoignent de la volonté de l’Algérie de moderniser ses infrastructures de transport et de faciliter les échanges et le tourisme avec la Tunisie.

En améliorant la connectivité non seulement à l’échelle nationale mais aussi régionale, l’Algérie se positionne comme un acteur clé dans le développement économique et social de la région. La réalisation de ces projets pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère de prospérité et de coopération entre les deux nations voisines.