Voyage Algérie : top 5 des plus belles plages d’Alger

Alger la blanche, qui ne reste toute fois pas aussi blanche que dans les souvenirs de ses murs qui l’ont vu prendre un sacré coup de vieux. Étant la parfaite représentation du cœur et de l’âme du pays, elle a toujours été aimée par ceux qui ont su la côtoyer.

Aujourd’hui, Alger n’est pas la première des destinations des vacanciers durant l’été. Ces derniers recherchent les belles plages ensoleillées au sable fin loin de l’étouffant urbanisme des villes, néanmoins il existe certaines plages sur la côte de la capitale qui valent la peine d’être visités.

El Kadous

El Kadous est une grande plage situé à l’est de la wilaya d’Alger, dans la commune de Heuraoua. Elle est de type sableuse, s’étalant sur plus de 1800 m de long et 50 m de large. Parfaitement idéale pour les familles de la capitale désireuses tout a la fois de changer d’air et de rester non loin de la maison.

Plage Sidi El Hadj

Se situant à 30 km à l’est du centre-ville d’Alger, dans la commune d’El Marsa. La plage de Sidi El Hadj est une plage rocheuse et sablonneuse à la fois, longue de 480 m et dotée d’une largeur 15 m. Elle peut accueillir jusqu’à 1700 personnes, avec ses eaux peu profondes, elle est idéale pour les enfants.

Plage Bateau Cassé

La plage Bateau Cassé est située dans la commune de Bordj El Kiffan dans la wilaya d’Alger. Nommé ainsi à cause des restes d’un bateau échoué sur ses rives, elle est de type sableuse et rocheuse, s’étalant sur 757 m de longueur et sur une largeur de 50,5 m. La plage est parfaite aussi pour les marches aux bords de la mer pendants les mois de l’hiver depuis laquelle vous pouvez admirer les mouettes qui jouent avec les vents froids venants de la mer.

Plage La Pointe (ex-Franco)

Le littoral de la commune de Rais Hamidou, est caractérisé par de belles petites criques riches en mollusques et en ressources halieutiques, ce qui lui a valu le nom de la Pointe Pescade.

La plage ex-Franco est surement l’une des plus belles de la commune et même de toute la wilaya. Avec son eau claire et son sable dorée, elle est le lieu de rencontre de tous les jeunes de la capitale pendant les mois d’été, mais également des familles, enfants et personnes âgés. La sécurité y étant assurée, vous pouvez nager en toute sérénité.

Plage La vigie

Une autre pépite de la commune de Rais Hamidou, la Vigie est la plus connue et la plus appréciée des plages de la ville. Son eau turquoise fait presque oublier qu’on est à quelques kilomètres seulement d’Alger.

Elle est le lieu de rencontre de toutes les générations et de toutes les catégories de personnes. Prisée à la fois par les locaux et par les visiteurs, elle est l’un des trésors précieux d’Alger.