Voyage Algérie 2022 : top 7 des meilleures plages à visiter cet été

En Algérie, ce n’est certainement pas les plages qui manquent. En effet, le plus grand pays africain, possède un très long littoral s’étendant à plus de 1200 km, de la ville d’El Kala a l’est jusqu’à Ghazaouet à l’ouest. Sa façade maritime est truffé de belles cotes qui n’ont rien à envier à celles d’autres pays.

Il existe toutefois des plages et des sites très peu connues des touristes et vacanciers qui cherchent des endroits à découvrir pour l’été. Voici donc une petite liste non exhaustive des meilleures plages en Algérie classées par ordre de l’est à l’ouest :

Plage Boutribicha

C’est une plage isolée située dans la commune de Souarekh dans la Wilaya d’El Taref, prêt des frontières algéro-tunisienne. On peut y accéder depuis le village de Oum Chteb par une petite marche de 50 minutes, ou bien par bateau depuis la plage Missida, la traversée en aller-retour est au prix de 7000 DA.

Ce qui fait la particularité de cette plage, c’est bel et bien sa situation géographique assez isolée du monde urbain et à l’abri de l’afflux massif des vacanciers pendant la saison estival, la plage marie à la perfection mer et foret, ajouté à cela une chute d’eau cachée entre les rochers non loin de la mer.

Plage El louh

Caché Entre les belles montagnes de Seraidi dans la wilaya d’Annaba, la plage El louh est un coin paradisiaque pour les vacanciers. Dès votre arrivée, les grands rochers surplombant la mer, taillé par les vents depuis des millénaires, vous donnera l’impression d’être dans l’une des plus belles iles de Grèce. L’accès à cette plage se fait par bateau depuis la plage de Djenen El Bey au prix de 7000 DA pour 6 personnes.

Oued Bibi

C’est une très grande plage au sable dorée se situant dans la commune de Tamalous, Wilaya de Skikda. Cette plage coupée du monde a été très récemment desservi par une route en goudron menant jusqu’à elle. Ce qui fait la particularité de ce lieu est l’eau turquoise dont elle fait l’éloge, la tranquillité et la sécurité dont elle dispose.

Beni Belaid

C’est un ensemble de 4 plages isolées situées dans la commune de Kheïri Oued Adjoul, Wilaya de Jijel. L’accès se fait par la plage principale de Beni Belaid par bateau, les tarifs commencent à partir de 2000 DA pouvant aller jusqu’à 5000 DA selon la distance vers chacune des plages. Loin du monde et plus proche de la nature à l’état sauvage, ces plages offrent une chance inouïe de repos mental et rapprochement avec la mer.

Cap Ivi

Situé sur la corniche des Dahra, à 25 km au Nord-Est de Mostaganem sur la route du littoral vers Ténès, Le site offre des paysages digne de ceux de Namibie, où les dunes se rencontrent avec la mer, créant un spectacle à couper le souffle. Dans l’ensemble, le site est sécurisé et très propre, parfait pour les familles souhaitant passer d’agréables moments.

Cap Figalo

Il est situé dans la wilaya d’Aïn Témouchent, 6 km à l’ouest de Bouzedjar dans la commune d’El Messaid. Le cap se compose de deux plages ; la première est celle de Marsa 2, on peut y accéder par bateau depuis le port de Bouzedjar à partir de 3000 DA, tout comme on peut s’y rendre à pied par une randonné de 50 minutes. La deuxième plage est appelée : La guitare, on y accède par la plage de Sbiaat à pied par une marche de 20 minutes.

Les deux plages sont plus belles l’une que l’autre, la particularité de celles-ci est la couleur blanchâtre de ses rochers, pour les amateurs d’endroits paradisiaques, on ne peut plus choisir mieux comme destination.

Barbadjani

Situé dans la Wilaya de Tlemcen caché entre les montagnes et accessible seulement par bateau depuis la plage de Sidna Youchaa pour 4000 DA l’aller-retour. Barbadjani est devenue, depuis quelques années déjà, l’Eldorado des plages de l’ouest. Les magnifiques paysages qu’offre le site rappellent très souvent ceux des iles de l’océan Pacifique. La plage est agrémentée d’une source d’eau douce, il suffit seulement de creuser avec ces propres mains pour trouver de l’eau bien fraîche.

Du fait de sa position unique, protégé par une grande falaise, crique et plage sont à l’abri de toute vue à partir de la mer. Autrefois la plage servait de cache et de guet aux corsaires qui depuis cette plage lançaient des attaques contre les galions espagnols de passage au loin de la côte.