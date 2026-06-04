Vous voulez devenir pilote de drone ? Un diplôme étatique enfin disponible en Algérie

Le Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) est désormais officiellement habilité à dispenser des formations certifiantes pour les pilotes de drones à distance.

L’annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, via ses réseaux sociaux. Cette étape historique a été franchie grâce à la filiale du centre, EPE CRTI SKY-TEC ENGINEERING SPA, qui a obtenu une accréditation officielle pour les formations de catégories 1 et 2.

Selon le ministre, cette réussite majeure est le « fruit d’efforts continus et d’une collaboration fructueuse avec le Centre national des systèmes d’avions sans pilote ». Elle s’inscrit directement dans la stratégie du pays visant à soutenir l’excellence, à encourager l’innovation et à propulser les compétences locales dans les secteurs technologiques de pointe.

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Cette accréditation change la donne pour le marché national. Concrètement, le centre va pouvoir concevoir et proposer des programmes de formation hautement spécialisés. Ces cursus s’adressent à un public large et varié :

Les entreprises économiques et les industries.

économiques et les industries. Les organismes publics et les administrations.

et les administrations. Les particuliers désireux d’acquérir une expertise professionnelle dans ce secteur d’avenir.

Le ministre a qualifié cette avancée d’« étape qualitative », indispensable pour renforcer l’autonomie technologique de l’Algérie et accompagner efficacement les transformations numériques en cours à travers le pays.

Drones en Algérie : Un investissement stratégique pour la souveraineté technologique

Ce nouvel agrément s’inscrit dans une stratégie globale d’investissement de l’Algérie dans les technologies de pointe. À la rentrée universitaire 2025/2026, le ministère avait déjà franchi un cap majeur en lançant à l’USTHB de Bab-Ezzouar le premier Master spécialisé en systèmes de contrôle et de brouillage des drones.

Cette formation hautement sensible accueille une première promotion de 30 étudiants issus des filières électroniques et automatiques. Durant leur cursus de deux ans, ils sont formés à la cybersécurité, à l’intelligence artificielle et à l’électronique de défense afin de concevoir des technologies de détection intelligentes.

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Preuve de l’importance de ce programme : ses diplômés seront automatiquement recrutés au sein du CRTI et de ses structures affiliées.

Pour le ministre Kamel Baddari, ces initiatives convergentes participent directement à la construction d’une « Algérie nouvelle ». En formant ses propres cadres et ingénieurs à ces outils stratégiques, le pays relève avec détermination le défi de sa souveraineté technologique et nationale.