Vous pensez recevoir un appel d’Algérie Poste ? Voici ce qu’il faut savoir pour éviter les escroqueries

Dans un nouveau rappel adressé aux citoyens, Algérie Poste a alerté contre les tentatives d’escroquerie visant les détenteurs de cartes monétiques, notamment à travers de faux appels téléphoniques et des demandes frauduleuses d’informations personnelles.

L’établissement a tenu à préciser qu’il ne contacte jamais les citoyens pour demander des données sensibles liées à leurs cartes de paiement. Dans son communiqué, l’institution souligne qu’elle « ne demande jamais les informations de la carte monétique ni le code de vérification OTP ».

Cette mise en garde intervient alors que les tentatives de fraude numérique se multiplient, avec des escrocs se faisant passer pour des agents d’Algérie Poste afin d’obtenir les coordonnées bancaires des victimes. Les fraudeurs cherchent notamment à récupérer les numéros de carte, les codes secrets ou encore les mots de passe temporaires envoyés par SMS.

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Algérie Poste : ce qu’il ne faut jamais faire

À travers cette campagne de sensibilisation, Algérie Poste appelle les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne jamais partager leurs informations confidentielles, même si l’appel semble provenir d’une source officielle.

Le code OTP, utilisé pour sécuriser les opérations électroniques, doit rester strictement personnel. Sa divulgation peut permettre aux fraudeurs d’accéder aux comptes et d’effectuer des transactions non autorisées.

L’entreprise publique a également invité les internautes à partager largement la vidéo de sensibilisation publiée à cette occasion, afin de contribuer à protéger le plus grand nombre contre ces pratiques frauduleuses.

Avec le développement des services numériques et des paiements électroniques, les tentatives de phishing et d’escroquerie en ligne connaissent une forte progression.

Les institutions financières rappellent régulièrement aux citoyens de ne jamais communiquer leurs informations bancaires par téléphone, SMS ou réseaux sociaux.

Elles encouragent également les citoyens à vérifier systématiquement l’authenticité des messages reçus et à signaler toute activité suspecte aux services concernés.