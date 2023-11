Ce mardi 28, les députés du Rassemblement National, un parti français d’extrême-droite, ont quitté précipitamment l’hémicycle de l’Assemblée nationale française en réaction à une diatribe du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en lien avec la tragique mort du jeune Thomas.

L’assassinat du jeune de 16 ans a provoqué la colère populaire, notamment après que les suspects présumés aient été identifiés et reconnus comme citoyens d’origine étrangère.

Affaire Thomas : Éric Dupond-Moretti accuse le RN de tenir des propos « incendiaires »

Interrogé par une députée du parti lepéniste sur la question de l’insécurité, le ministre français a répondu de manière virulente, dénonçant une « indécente démagogie ». Ses paroles ont atteint leur apogée lorsque Dupond-Moretti a accusé le Rassemblement national de diviser la France entre « la France rurale et tranquille, catholique et blanche » et « la France des cités, la France des Mohammed, des Mouloud et des Rachid ».

Ces commentaires ont déclenché des cris et ont conduit au départ des membres du RN. Le ministre de la Justice a poursuivi en qualifiant les propos du RN d' »incendiaires », les accusant d’attiser les militants de l’ultra-droite, faisant référence à un rassemblement violent d’identitaires extremistes survenu récemment près du lieu du crime.

« Chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites «

Éric Dupond-Moretti a enfoncé le clou en exhortant le RN à « faire le ménage » et à éliminer de ses rangs les éléments extremistes pour « être crédible ». Il a également comparé le Rassemblement national à « un miroir inversé » de l’extrême gauche, déclenchant la colère des députés de gauche.

La présidente du RN, Marine Le Pen, a vivement réagi, qualifiant les propos du ministre d’insultes et annonçant son intention de déposer plainte. Cette altercation souligne les tensions persistantes entre le gouvernement et l’opposition, jetant une lumière crue sur le problème sous-jacent de l’immigration et l’insertion des immigrants au sein de la société française.