Vous désirez gagner 100 000 DA/mois en Algérie ? Voici le secteur où il faut travailler

Une enquête sur les salaires en Algérie révèle que le secteur public offre des rémunérations plus élevées que le secteur privé, avec un salaire mensuel moyen de 62 100 DA et 34 900 DA, respectivement. Cela se traduit par une différence significative de 25 200 DA par mois.

La moyenne nationale des salaires mensuels en Algérie s’élevait à 42 800 DA en 2021. Ces chiffres sont issus du dernier rapport de l’Office national de la statistique (ONS). En raison de la stagnation des salaires, en particulier dans les entreprises privées, les résultats de l’enquête réalisée en 2021 restent très pertinents en 2024.

En effet, cette enquête, menée par courrier sur les salaires et les rémunérations en Algérie pour mai 2021, a couvert toutes les activités à l’exception de l’agriculture et de l’administration, en s’appuyant sur les données de 696 entreprises qui ont répondu à l’enquête, dont 491 entreprises du secteur public et 205 entreprises du secteur privé.

L’objectif de l’enquête était d’évaluer le niveau des salaires mensuels nets payés aux employés permanents et non permanents, ainsi que la structure des salaires totaux (salaire de base et indemnités) selon le secteur d’activité et les trois niveaux de qualification des employés (cadres, agents de contrôle et agents d’exécution) dans les secteurs public et privé.

Salaires en Algérie : Voici les secteurs qui paient le mieux selon l’ONS

Selon les résultats de l’enquête, les salaires mensuels nets moyens les plus élevés ont été observés dans les industries extractives, notamment la production de pétrole et de gaz et les services connexes, l’exploitation minière et des carrières, et les activités financières telles que la banque et l’assurance, où les moyennes ont atteint 111 800 DA et 62 800 DA, respectivement.

En revanche, l’enquête a révélé que les secteurs de la construction, de l’immobilier et des services aux institutions enregistraient les salaires moyens les plus bas, s’élevant à 25 500 DA et 35 700 DA, respectivement.

L’enquête attribue les bas salaires moyens dans ces secteurs au nombre élevé d’agents d’exécution, ce qui affecte la moyenne des salaires.

En ce qui concerne les salaires moyens en fonction de la qualification, les cadres perçoivent un salaire moyen de 82 900 DA, tandis que les agents de contrôle reçoivent 50 300 DA et les agents d’exécution 30 800 DA. Cela indique que les cadres en Algérie gagnent environ deux fois le salaire total national moyen (42 800 DA).

Les secteurs des industries extractives et de la santé se distinguent comme les meilleurs en termes de salaire moyen pour les cadres, qui reçoivent respectivement 135 600 DA et 99 500 DA.