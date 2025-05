«Vous demandez, le ministère de la communication répond», la nouvelle plate-forme numérique lancée

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce samedi à Alger, le ministère de la Communication a levé le voile sur une initiative inédite : le lancement d’une plateforme numérique baptisée « Vous posez la question, le ministère de la Communication répond ». Destinée aux journalistes, aux professionnels des médias et à l’ensemble des citoyens, cette interface se veut un espace d’échange ouvert, conçu pour renforcer la transparence et améliorer le lien entre institutions et société.

Cette plateforme interactive offre la possibilité de poser des questions, de formuler des préoccupations ou de proposer des idées concernant le paysage médiatique national. Selon les explications du ministre, elle vise à accompagner les transformations du secteur de la communication en tenant compte des attentes du terrain. Le ministère s’engage alors à étudier chaque contribution avec sérieux, dans une volonté d’ouverture et d’adaptation aux évolutions constantes de la société algérienne. L’outil vise également à encourager un dialogue constructif autour de la qualité de l’information et de la crédibilité des contenus diffusés.

Vers une communication plus participative et une meilleure gouvernance médiatique

En intégrant la voix des journalistes et des citoyens au cœur de ses démarches, le ministère cherche à bâtir une relation plus dynamique avec les acteurs de l’information. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de la communication publique. À travers cette plateforme, le gouvernement ambitionne donc de poser les bases d’un modèle plus participatif, où les préoccupations des professionnels de l’information et du public trouvent un véritable écho. Un signal fort pour un secteur en mutation, en quête de confiance et de renouvellement.

Les médias numériques, un vecteur incontournable de communication mondiale

À l’échelle mondiale, les médias numériques occupent une place prépondérante dans la diffusion de l’information et la communication entre institutions et citoyens. Selon le rapport Digital 2024 de DataReportal, le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a atteint 5,31 milliards en avril 2025, représentant 64,7 % de la population mondiale. Cette croissance constante souligne l’importance croissante des plateformes numériques dans la vie quotidienne.

En moyenne, les utilisateurs passent 2 heures et 21 minutes par jour sur les réseaux sociaux, ce qui reflète leur rôle central dans l’accès à l’information, le divertissement et l’interaction sociale. Cette tendance mondiale met en évidence la nécessité pour les institutions publiques d’adopter des stratégies de communication numérique efficaces pour atteindre et engager leurs publics.

Dans ce contexte, le développement de plateformes interactives par les gouvernements et les organisations publiques s’inscrit donc dans une volonté d’adaptation aux nouvelles habitudes de consommation de l’information. En facilitant l’accès à l’information et en encourageant la participation citoyenne, ces initiatives contribuent à renforcer la transparence et la confiance entre les institutions et les citoyens.