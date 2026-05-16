Vous avez reçu un SMS des impôts ? Voici ce qu’il signifie vraiment

De nombreux contribuables algériens ont exprimé leur inquiétude ces derniers jours après avoir reçu un SMS de la Direction générale des impôts (DGI) les invitant à se rapprocher de ses services. Certains d’entre eux ont cru, à tort, être visés par une procédure fiscale personnelle. La DGI a donc publié un communiqué officiel pour dissiper toute confusion.

Dans son communiqué, la Direction générale des impôts a formellement précisé que le message reçu par les citoyens ne concerne en aucun cas leur situation fiscale individuelle. Il ne s’agit pas non plus d’une notification relative à une procédure fiscale en cours les concernant directement.

Le SMS en question se lit ainsi

« La Direction générale des impôts vous invite à vous rapprocher de ses services pour prendre connaissance des mesures de régularisation fiscale : mfdgi.gov.dz ». Il s’agit d’un message à caractère purement informatif et préventif, qui ne doit en aucun cas être interprété comme une mise en demeure ou une alerte fiscale.

Ce message s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation menée par la DGI à l’échelle nationale, visant à informer les citoyens et les contribuables des nouvelles dispositions fiscales exceptionnelles en vigueur.

Loi de finance 2026 : que disent les articles ?

La campagne porte en particulier sur les mesures exceptionnelles contenues dans les articles 93 et 122 de la loi de finances pour l’année 2026. Ces dispositions prévoient deux volets distincts mais complémentaires.

L’article 93 encadre la procédure de régularisation fiscale volontaire, permettant aux contribuables qui le souhaitent de mettre à jour leur situation fiscale dans un cadre bienveillant et incitatif, sans pénalités majeures. L’article 122, quant à lui, prévoit l’annulation et l’assainissement des dettes fiscales, offrant ainsi une seconde chance aux personnes ou entités présentant des arriérés auprès de l’administration fiscale.

Ces mesures constituent une opportunité rare pour les contribuables algériens de régulariser leur situation vis-à-vis du fisc, dans un cadre légal avantageux et limité dans le temps.

En parallèle de cette campagne de communication numérique, la Direction générale des impôts a organisé des journées portes ouvertes dans l’ensemble des wilayas du territoire national. Ces événements, qui se sont tenus du 10 au 14 mai 2026, avaient pour objectif de mettre les agents fiscaux directement au contact des citoyens afin de les informer, de répondre à leurs interrogations et de les accompagner dans leurs démarches.

L’objectif de ces journées était triple : sensibiliser le grand public aux nouvelles mesures fiscales, expliquer de façon pédagogique les démarches à suivre pour en bénéficier, et rassurer les contribuables quant à la nature volontaire et non coercitive du dispositif.

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Comment bénéficier de la régularisation fiscale ?

Les citoyens et contribuables souhaitant en savoir plus sur les conditions d’éligibilité et les modalités pratiques de ces mesures sont invités à consulter le portail officiel de la DGI à l’adresse mfdgi.gov.dz, ou à se rendre directement auprès de l’inspection des impôts dont ils relèvent. Des agents sont mobilisés pour répondre aux questions et accompagner les démarches.

La DGI insiste sur le fait que cette initiative s’inscrit dans une logique de modernisation de la relation entre l’administration fiscale et les contribuables, fondée sur la transparence, l’écoute et la simplification des procédures.

En résumé, si vous avez reçu un SMS de la Direction générale des impôts vous invitant à consulter ses services, il n’y a aucune raison de s’alarmer. Ce message ne signifie pas que vous faites l’objet d’un contrôle fiscal, ni que vous avez une dette envers l’administration. Il s’agit simplement d’une invitation à vous informer sur des mesures fiscales avantageuses dont vous pourriez éventuellement bénéficier.

Les citoyens et contribuables souhaitant en savoir plus sur les conditions d’éligibilité et les modalités pratiques de ces mesures sont invités à consulter le portail officiel de la DGI à l’adresse mfdgi.gov.dz, ou à se rendre directement auprès de l’inspection des impôts dont ils relèvent. Des agents sont mobilisés pour répondre aux questions et accompagner les démarches.

Pour toute demande d’information complémentaire, la DGI met également à disposition une adresse e-mail dédiée : dgi.tasswiya@mf.gov.dz