« Vous aimez al fawda, je finirai par ne plus venir en conférence de presse », Belmadi

Victorieuse pour son entrée en lice face à la Somalie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la sélection algérienne de football a réussi une bonne entame non sans se faire peur. Malgré son avantage de deux buts à la mi-temps, l’équipe d’Algérie a dû faire plus d’efforts pour sécuriser sa victoire face à l’équipe de la Somalie.

En effet, les coéquipiers du capitaine Aissa Mandi ont été surpris par la réduction du score et n’ont connu de répit qu’après le 3ᵉ but du serial buteur Islam Slimani. Sur le score de 3-1, les Verts ont décroché les premiers points de leur compagne.

Mais une autre scène a capté l’attention générale du public après le sifflet final de l’arbitre. Ainsi, la rencontre du sélectionneur national, Djamel Belmadi, avec la presse ne s’est pas déroulée sans « grabuge ».

Alors que le driver des Verts revenait sur la prestation des siens, la sonnerie d’un téléphone a interrompu les explications du sélectionneur. Une scène de plus en plus habituelle et qui prend les allures de la normale.

« Après 5 ans et demi, c’est un échec », lance Belmadi en commentant cette interruption. « Je finirai par ne plus venir en conférence de presse, c’est ce que vous voulez », ajoute le sélectionneur.

Laissant exprimer sa frustration, Djamel Belmadi a dit, « C’est fatiguant. On a beau vous parler, vous ne comprenez pas. Vous aimez la ‘’fawda’’ ».

Suite à ces déclarations, les journalistes se sont défendu en indiquant que le téléphone qui a sonné n’était pas celui d’un journaliste et que la salle était accessible à tout le monde. Une plaidoirie à laquelle Belmadi a répondu, « Je ne suis pas ici pour jouer le rôle de la sécurité. Ce n’est pas moi qui décide de qui doit être dans cette salle ou pas. Mais c’est moi qui suis perturbé par ces choses, et vous devez l’être aussi », explique-t-il.

Algérie 3-1 Somalie : la pelouse du stade Baraki était dans un état déplorable

En dehors de ses multiples, interminables et habituelles remarques faites aux journalistes, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, est revenu sur l’état de la pelouse du stade Nelson Mandela.

« Je suis fatigué. La qualité du terrain est catastrophique. Il faut se mettre à la place des joueurs. Il faut aller sur la pelouse. On a un football particulier, il est fait de passes courtes dans les intervalles, comment on peut le faire sur ce terrain ? », s’est-il exclamé.

Belmadi ajoute, « À Constantine, on a bien joué. Donnez-nous une bonne pelouse. Un terrain n’est pas une excuse. C’est une réalité. Jouer à domicile n’est plus un avantage », dit-il. Dans un autre registre, le sélectionneur national a révélé ses intentions concernant le prochain match de la sélection algérienne face à la Mozambique pour le compte de la seconde journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« Notre jeu est porté vers l’avant, il faut accepter de subir des situations de contres lorsque que tu as un jeu porté vers l’offensive. Je veux aller gagner au Mozambique », déclare Belmadi. La prochaine rencontre de l’équipe d’Algérie se tiendra dimanche prochain à Maputo, capitale du Mozambique, à 14h.

