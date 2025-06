Votre compte WhatsApp a-t-il été piraté ? Voici les signes qui doivent vous alerter !

WhatsApp fait partie des applications de messagerie les plus utilisées au monde. Mais saviez-vous que votre compte peut intéresser bien plus que vos proches ou collègues curieux ?

En réalité, il constitue une cible de choix pour les cybercriminels qui l’exploitent pour diffuser des spams, orchestrer des escroqueries et commettre diverses fraudes. Comment savoir si votre compte a été piraté ? Voici huit signes à surveiller de près :

Des réponses à des messages que vous n’avez jamais envoyés. Des amis signalent des messages bizarres envoyés depuis votre compte. Des messages supprimés dans vos conversations sans votre intervention. La réception d’un code de vérification WhatsApp non sollicité. Un statut ou des stories publiés à votre insu. Un changement inattendu de votre photo de profil, nom ou description. L’ajout à des groupes sans votre consentement. Un message indiquant que votre compte est utilisé sur un autre appareil.

🟢 À LIRE AUSSI : Kaspersky révèle un chiffre choc : plus de 70 millions de cyberattaques contre l’Algérie en 2024 !

Les trois premiers signes doivent particulièrement vous alerter. Dans ce cas, agissez immédiatement, car les pirates peuvent utiliser votre identité pour escroquer vos proches en prétendant avoir besoin d’aide ou en proposant de faux cadeaux.

Comment les pirates s’emparent de votre compte WhatsApp ?

Les hackers disposent de deux techniques principales pour prendre le contrôle d’un compte WhatsApp :

Connexion via la fonctionnalité « Appareils connectés » : Ils accèdent à votre compte tout en vous laissant l’utiliser normalement.

: Ils accèdent à votre compte tout en vous laissant l’utiliser normalement. Réenregistrement du compte sur leur propre appareil : Vous perdez totalement l’accès à votre compte, mais ils ne voient pas vos anciennes conversations.

Que faire si votre compte WhatsApp a été piraté ?

Si votre compte WhatsApp a été compromis, voici les étapes à suivre pour en reprendre le contrôle rapidement :

Vérifiez votre carte SIM : Assurez-vous que la carte SIM associée à votre compte est bien insérée dans votre smartphone.

Ouvrez WhatsApp :

Si l’application s’ouvre normalement, accédez aux Paramètres (sur iPhone) ou au menu supplémentaire (trois points sur Android).

(sur iPhone) ou au (trois points sur Android). Sélectionnez Appareils connectés et déconnectez tous les appareils répertoriés pour empêcher les pirates d’accéder à votre compte.

Si vous êtes déconnecté(e) :

Saisissez votre numéro de téléphone et demandez un code d’inscription unique .

. Attendez le SMS ou l’appel vocal et entrez le code reçu.

Si votre compte était protégé par la vérification en deux étapes , entrez également votre code PIN .

, entrez également votre . WhatsApp peut vous proposer de restaurer vos conversations et vos paramètres depuis une sauvegarde (iCloud, Google Drive ou stockage local). Acceptez cette option pour récupérer vos données.

Si un code PIN est exigé et que vous ne l’avez pas défini :

Les pirates ont peut-être activé un code PIN pour vous empêcher d’accéder à votre compte.

Cliquez sur PIN oublié .

. Si une adresse e-mail est associée à votre compte, vous recevrez immédiatement un lien de réinitialisation. Ouvrez votre messagerie, cliquez sur ce lien et suivez les instructions pour définir un nouveau code PIN.

est associée à votre compte, vous recevrez immédiatement un lien de réinitialisation. Ouvrez votre messagerie, cliquez sur ce lien et suivez les instructions pour définir un nouveau code PIN. Sans adresse e-mail associée, la réinitialisation prendra une semaine. Pendant cette période, votre compte restera inaccessible, mais après sept jours, vous pourrez à nouveau l’enregistrer en suivant les étapes ci-dessus.

Après avoir suivi ces étapes, les pirates seront automatiquement déconnectés de votre compte. Toutefois, ils pourraient tenter de le reprendre. Pour éviter toute nouvelle intrusion, il est important d’appliquer certaines mesures de sécurité.

En cas d’attaque, alertez vos contacts !

Les hackers peuvent envoyer de faux messages à votre entourage pour demander de l’argent ou semer la panique. Informez rapidement vos proches et mettez à jour votre statut WhatsApp avec un message avertissant du piratage.

Les hackers peuvent avoir envoyé des messages alarmants ou provocateurs à vos contacts en se faisant passer pour vous. Afin d’éviter toute panique — qu’on vous croit hospitalisé, arrêté ou victime d’un accident — et de prévenir toute tentative d’escroquerie, informez un maximum de personnes que votre compte a été piraté.

🟢 À LIRE AUSSI : Kaspersky révèle un chiffre choc : plus de 70 millions de cyberattaques contre l’Algérie en 2024 !

Encouragez-les à ignorer tout message suspect ou inhabituel. Il est important de prévenir directement vos proches, votre famille et vos collègues par téléphone. Pour avertir un plus grand nombre sans être intrusif, mettez à jour votre statut WhatsApp avec un message avertissant du piratage, comme : « Mon compte WhatsApp a été piraté ! Ignorez mes messages, ne transférez pas d’argent, je n’ai besoin d’aucune aide. » Pensez également à publier cet avertissement sur vos autres réseaux sociaux.

Que faire si WhatsApp a restreint votre compte ?

Si des pirates ont utilisé votre compte pour envoyer du spam, WhatsApp peut le restreindre temporairement pendant plusieurs heures ou jours. Après avoir suivi les étapes pour récupérer votre compte, vous pourriez découvrir que l’envoi de messages est encore bloqué.

Dans ce cas, vous pouvez contester la restriction en appuyant sur le bouton « Demander un examen », situé sous la notification de restriction. Cependant, la levée du blocage ne sera pas immédiate. En fonction des algorithmes internes de WhatsApp, le processus peut durer de quelques heures à trois jours, sans possibilité de l’accélérer.

Comment protéger votre compte contre un futur piratage ?

Pour renforcer la sécurité de votre compte WhatsApp et éviter tout risque de piratage, il est essentiel d’adopter quelques bonnes pratiques. En activant des mesures de protection supplémentaires, vous réduisez considérablement les chances qu’un tiers accède frauduleusement à vos données. Voici quelques étapes clés à suivre pour sécuriser efficacement votre compte et vos informations personnelles :

Activez la vérification en deux étapes et mémorisez votre code PIN.

et Ne partagez jamais votre code de vérification à usage unique.

Ajoutez une adresse e-mail de récupération dans les paramètres de votre compte.

dans les paramètres de votre compte. Activez l’authentification à deux facteurs pour votre messagerie.

pour votre messagerie. Demandez à votre opérateur mobile de confirmer qu’il n’a émis aucune carte SIM en double.

Installez une protection contre les programmes malveillants sur vos appareils.

En appliquant ces mesures de sécurité, vous réduisez considérablement le risque de piratage et protégez vos données personnelles. Ne sous-estimez jamais l’intérêt que les cybercriminels portent à votre compte WhatsApp !

Kaspersky, un leader mondial de la cybersécurité

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs et 220 000 entreprises protégées à travers le monde, Kaspersky s’impose comme une référence incontournable en cybersécurité. Fondée en 1997, cette entreprise internationale développe des technologies de pointe afin d’assurer une protection optimale aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, face aux menaces numériques en constante évolution.

Ainsi, Kaspersky propose un large éventail de solutions de cybersécurité, allant de la protection des terminaux aux services avancés de lutte contre les cybermenaces. En effet, l’expertise de l’entreprise lui permet d’offrir une protection efficace contre les ransomwares, les attaques ciblées et les menaces persistantes avancées (APT).

De plus, ses technologies, régulièrement récompensées par des tests indépendants, garantissent une protection fiable et performante. En s’appuyant sur l’innovation et un engagement constant pour un environnement numérique plus sûr, Kaspersky continue donc d’accompagner les utilisateurs du monde entier dans la sécurisation de leurs données et de leurs infrastructures.

Par ailleurs, l’entreprise innove en proposant une carte interactive en temps réel retraçant les cybermenaces détectées à travers le monde. Cet outil unique offre non seulement des statistiques actualisées sur les types d’attaques en cours, mais aussi leur répartition géographique. Pour consulter cette carte, il vous suffit de cliquer sur ce lien !