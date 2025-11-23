Vos camionnettes Tirsam arrivent bientôt : voici la date du début des livraisons

Le marché algérien des véhicules utilitaires s’anime de nouveau. Le groupe Tirsam vient de franchir une étape décisive dans son programme de commercialisation des camions légers. Les premières convocations adressées aux personnes inscrites ont démarré ce samedi, suivant l’ordre chronologique d’enregistrement. Une étape que beaucoup attendaient, puisqu’elle ouvre enfin la voie aux démarches finales d’achat.

Dans un contexte où la demande pour les véhicules destinés aux artisans, petites entreprises et équipes mobiles reste forte, ce signal de Tirsam marque un tournant concret. Après des semaines d’attente et un engouement notable lors de la phase d’inscription en ligne, les futurs acquéreurs peuvent désormais entrevoir l’échéance. La livraison débutera le 1ᵉʳ décembre 2025, une date confirmée par le groupe.

Convocations et livraison : ce que prévoit Tirsam pour ses camions légers

Le groupe détaille un dispositif progressif. Les personnes déjà inscrites sont contactées selon la liste d’attente pour finaliser leurs dossiers. Cette phase administrative ouvre la voie à l’étape la plus attendue, la remise des camions.

Tirsam rappelle également avoir lancé les inscriptions électroniques mardi à 20h, via son site officiel. L’opération avait connu un flux important, notamment en raison de l’offre dédiée aux professionnels. Voici les caractéristiques principales de la gamme proposée :

Deux versions de camions légers : cabine simple ou cabine double.

Motorisation essence 1.5 L à faible consommation.

Réservoir d’environ 55 litres.

Plateforme arrière de 3 mètres.

Capacité de charge de 12 quintaux (1200 kg).

Les prix des camions Tirsam : deux formules pour artisans et petites entreprises

Le groupe confirme deux tarifs toutes taxes comprises :

1.850.000 DA pour la version à cabine simple.

pour la version à cabine simple. 2.250.000 DA pour la version à cabine double

Les deux modèles ciblent des profils différents. Les artisans et propriétaires d’ateliers optent généralement pour la cabine simple, tandis que les équipes et petits transporteurs privilégient la cabine double qui offre plus de polyvalence.

Tirsam précise que l’ensemble des inscriptions continue de passer exclusivement par la plateforme www.tirsam.com, qui reste le canal officiel pour enregistrer une demande.

Avec une capacité de charge adaptée aux chantiers, une motorisation économique et des prix qui ciblent clairement les professionnels, cette gamme se positionne comme une option accessible dans un marché encore restreint.

La livraison annoncée pour le 1ᵉʳ décembre 2025 devrait également permettre de donner un nouveau souffle à un secteur où la disponibilité des utilitaires représente souvent un frein.