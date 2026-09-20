Volumes horaires, coefficients, TD: le ministère réajuste l’organisation du collège pour la rentrée 2026

À la veille de la rentrée scolaire, les collèges algériens reçoivent de nouvelles précisions sur l’organisation des enseignements. Le ministère de l’Éducation nationale vient de transmettre une correspondance complémentaire consacrée aux volumes horaires hebdomadaires et aux coefficients des matières au cycle moyen. Le document, daté du 19 septembre 2026 et portant le numéro 470, arrive deux jours avant le retour des élèves en classe.

Cette nouvelle instruction précise les horaires attribués à chaque matière pour les quatre niveaux du moyen et encadre également l’organisation des séances de travaux dirigés et pratiques. Le ministère demande aux établissements de s’appuyer sur ces nouvelles grilles pour établir les emplois du temps de l’année scolaire 2026-2027.

Collège : combien d’heures pour l’arabe, les langues étrangères et les mathématiques ?

Les tableaux joints à la correspondance ministérielle détaillent le volume horaire et les coefficients retenus pour chacune des matières et chacun des quatre niveaux du cycle moyen.

Pour la langue arabe, le ministère fixe le volume hebdomadaire à 5 heures en première et deuxième année moyenne, puis à 3 heures en troisième et quatrième année. Le coefficient atteint 5 en quatrième année, contre 3 pour les trois autres niveaux.

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Les langues française et anglaise disposent, pour leur part, de 3 heures 30 d’enseignement par semaine dans la majorité des niveaux. Les coefficients évoluent selon l’année scolaire :

Coefficient 1 en première année moyenne ;

Coefficient 2 en deuxième et troisième années ;

Coefficient 3 en quatrième année.

Les mathématiques conservent également une place importante dans les emplois du temps. La matière bénéficie de 4 heures hebdomadaires en première et quatrième années, contre 3 heures 30 en deuxième et troisième années. En quatrième année, son coefficient s’établit à 4.

Pour les sciences naturelles, les sciences physiques ainsi que l’histoire-géographie, le volume hebdomadaire varie entre 2 et 3 heures selon la matière et le niveau concerné.

Travaux dirigés au collège : les classes seront divisées en deux groupes pour plusieurs matières

La nouvelle correspondance apporte également des précisions sur l’organisation des travaux dirigés. Le ministère demande aux établissements d’adopter un système de division des classes pour les séances consacrées à l’arabe, aux mathématiques, au français et à l’anglais.

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Chaque classe doit ainsi être répartie en deux groupes pour ces activités. Une séance d’une heure est prévue pour les travaux dirigés, avec une fréquence qui varie selon la matière et le niveau. Chaque semaine ou une semaine sur deux.

Les travaux pratiques conservent, eux, leur organisation actuelle. Les séances concernées portent notamment sur :

Les sciences de la nature et de la vie ;

Les sciences physiques et la technologie ;

L’informatique.

Aucun changement n’est annoncé dans leur organisation.

Rentrée scolaire 2026-2027 : les établissements doivent appliquer les nouvelles grilles

Avec cette correspondance, le ministère demande aux inspecteurs et aux directeurs des établissements publics et privés de veiller à la diffusion des nouvelles instructions et à leur application lors de la préparation des emplois du temps.

Le document complète une précédente correspondance, portant le numéro 469 et datée du 17 septembre 2026. Il accompagne notamment la mise en place des nouveaux programmes d’anglais pour les élèves de première et deuxième années moyennes.

Le ministère renvoie également à plusieurs textes antérieurs, dont la référence 207 du 9 septembre 2025 concernant l’installation du nouveau programme d’anglais en première année moyenne. Ainsi qu’au décret exécutif 453 du 3 septembre 2025 relatif au programme d’anglais de deuxième année moyenne.

À moins de 48 heures de la rentrée du 21 septembre, ces nouvelles précisions donnent donc aux établissements les paramètres à retenir pour établir les nouvelles organisations pédagogiques et les emplois du temps du cycle moyen pour l’année scolaire 2026-2027.