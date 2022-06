Vols vers Oran et Tlemcen : Transavia ouvre deux nouvelles lignes

Avec l’entrée de la saison estivale, il devient pratiquement impossible de dénicher un billets d’avion à destination de l’Algérie à moindre coût. Une situation qui ne fait que déplaire à la diaspora. Et ce malgré le renforcement des programmes maritimes et aériens, en mai dernier.

Air Algérie, pour sa part, a récemment lancé la vente de ses vols depuis et vers la France. Cependant, les prix affichés avec celle-ci restent assez chers pour les voyageurs algériens ; surtout ceux qui comptent voyager en famille. Cela correspond à un projet nécessitant beaucoup de réflexion; notamment s’il est question d’une famille nombreuse.

Par ailleurs, après ASL Airlines et Air France, c’est le tour de Transavia d’entamer la vente de ses dessertes vers l’Algérie. Bien que cette compagnie low-cost n’a pas annoncé officiellement son programme d’été à destination du territoire national ; celle-ci a mis en vente des billets concernant deux nouvelles lignes, sur son site de réservation. Il s’agit notamment de la ligne entre Tlemcen et l’aéroport d’Orly à Paris. Et celle reliant Montpelier à Oran.

Vols Paris-Orly – Tlemcen : quels sont les tarifs de Transavia ?

Il faut préciser que les vols de Transavia depuis l’aéroport de Paris Orly vers celui de Tlemcen ne seront disponibles qu’à partir du mois août 2022. Et ce à raison de deux rotations par semaine ; à savoir tous les lundis et les vendredis.

Ainsi, ce transporteur aérien affiche son premier vol pour ces destinations programmé pour le 1 aout prochain au prix de 480 euros l’aller simple. Cependant, Transavia a prévu une baisse de ses prix pour atteindre les 360 euros pour son deuxième vol de ce programme affiché pour le 5aout de l’année en cours.

Mais pas que, le niveau des prix baisse encore tout au long de ce mois pour toucher les 290 euros en 8 aout et 150 euros pour le vendredi 26 du même mois.

Quels sont les prix de Transavia depuis Montpelier vers Oran ?

Tous comme la première ligne, les vols de Transavia depuis Montpelier vers Oran ne débuteront qu’à partir du mois d’aout. Mais cette fois-ci, la compagnie n’a prévu qu’une seule rotation chaque mercredi.

En effet, pour cette ligne, le premier vol de Transavia est programmé pour le 3 aout 2022 ; aux prix de 210 euros l’aller simple. Pour le 10 du même mois, ce transporteur aérien affiche une liaison au prix de 190 euros. Cependant, si vous souhaitez profiter d’un prix beaucoup plus avantageux, nous vous conseillons de choisir le 24 août 2022, car la compagnie commercialise ses billet pour cette date au tarif de 150 euros.