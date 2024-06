Vols vers New York, promotions, nouveaux avions … Le PDG d’Air Algérie s’exprime

Après plus de trois mois de sa nomination à la tête de la compagnie aérienne nationale, le président directeur général d’Air Algérie, en l’occurrence Hamza Benhamouda, s’est exprimé sur les projets et la stratégie de sa compagnie à court, à moyen et à long terme.

Hamza Benhamouda, le nouveau patron d’Air Algérie, a détaillé, lors d’un entretien accordé à l’arabophone Echorouk, la situation actuelle du transporteur aérien national, mais aussi ses projets futurs.

Stratégie Air Algérie : les points clés à retenir selon Benhamouda

Depuis son arrivée à la tête d’Air Algérie, Benhamouda a tracé un plan stratégique, qui peut s’étaler jusqu’à 2040, permettant de donner un nouveau souffle au pavillon national et améliorer ses services dans plusieurs activités. Dans ce sillage, il a évoqué la sécurité des vols et des voyageurs, notamment en travaillant avec la division maintenance d’Air Algérie.

Dans le cadre de ses efforts, Benhamouda a également parlé de la contribution de sa compagnie à faire de l’aéroport d’Alger un Hub international, notamment par la mise en place de nouveaux dispositifs d’enregistrement automatique des passagers, notamment ceux qui voyagent sans bagages. Mais aussi la mise à disposition de ses clients des différentes mesures pour rendre ce voyage agréable.

Dans un autre contexte, Air Algérie a transporté pendant les quatre premiers mois d’Air Algérie près de 2361189 voyageurs, sur un total de 3221456 sièges disponible, à cette période. Le pavillon national prévoit de renforcer ses capacités, grâce à la réception des premiers nouveaux avions de sa commande, dès le début de l’année 2025. D’ailleurs, il compte, à long terme, l’acquisition de 20 autres nouveaux appareils.

Qu’en est-il de l’ouverture de nouvelles lignes aériennes ?

Par ailleurs, le patron d’Air Algérie a parlé de la position d’Air Algérie sur le marché domestique. Le transporteur aérien prévoit de s’ouvrir davantage sur le sud algérien, avec le renforcement de son programme avec 44 nouveaux vols.

Toujours au sujet du programme aérien, le transporteur aérien national étudie toujours le projet d’ouverture de nouvelles lignes dont la ligne tant attendue au départ de l’aéroport d’Alger vers New York aux USA, qui se retrouve toujours en phase d’études.

Hamza Benmouda a parlé de la suspension de plusieurs vols, justifiée par l’indisponibilité des avions pour desservir ces routes aériennes. Au sujet de l’opération de remboursement des billets non utilisés à cause du Covid-19, le PDG a fait part de 44 808 clients remboursés.

De plus, Benhamouda a parlé, dans son interview, de la révision des pris d’Air Algérie, notamment à destination de la France, où les billets connaissent une hausse qui atteint parfois les 800 euros en été. Il fait savoir que l’offre Osra d’Air Algérie se poursuit et a fait état d’un total de 571 600 sièges disponibles.

