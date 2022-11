Vols vers Lyon et Genève : note importante d’Air Algérie

La compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a promis de mettre au courant, ces voyageurs, des différents ajustements et changements de programme intervenant dans le cadre de la transition vers le calendrier d’hiver. Et ce, notamment par voie téléphonique.

En effet, le vendredi 4 novembre dernier, le porte-parole d’Air Algérie a expliqué que les voyageurs d’Air Algérie seront informés du changement des horaires de leurs vols par téléphone. Et a insisté sur l’importance de communiquer les bons numéros.

Vols vers Lyon et Genève : Air Algérie adresse une note importante pour ses voyageurs

Dans ce même sillage, et dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 10 novembre 2022, la compagnie aérienne nationale invite ses passagers à se rapprocher de l’une des agences d’Air Algérie, ou autres agences partenaires. Et ce, dans le but de confirmer leurs billets.

Par ailleurs, sont concernés par cet appel d’Air Algérie, tous les voyageurs au départ de Sétif vers Lyon. Mais aussi les clients de la compagnie nationale, qui voyagent au départ d’Alger vers Genève, qui n’ont pas laissé leurs coordonnées et leurs contacts pour la confirmation de leurs billets.

Vols internationaux : des promotions exceptionnelles chez Air Algérie

La semaine dernière, Air Algérie a dévoilé l’une de ses plus importantes promotions à destination de plusieurs pays en Europe, en Afrique, mais aussi en Asie. En effet, elle propose pour ses clients à voyager vers ces destinations avec des prix exceptionnels. Et ce, à condition de réserver avant le 17 novembre prochain. Sont concernés par ses promotions les vols de la compagnie programmés jusqu’au 25 mars 2023.

En ce qui concerne les tarifs promotionnels, Air Algérie propose de voyager, en allers-retours, vers la France à partir de 170 euros. Mais aussi vers Rome, Genève, Francfort et Londres à partir de 30 036 Da. Pour les destinations en Afrique, des allers-retours vers Bamako et Dakar au départ de la capitale Alger à partir de 44 001 Da.

À destination de Moscou et de Montréal, le transporteur aérien national invite ses voyageurs à profiter des allers-retours commercialisés au prix de 49 900 DA et 84 900 DA, respectivement.