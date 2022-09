Vols vers Londres : Air Algérie prolonge ses transferts vers Stansted

Depuis déjà un moment, Air Algérie transfère ses vols Alger-Londres-Alger de l’aéroport London-Heathrow vers celui London-Stansted.

Dans un premier temps, ce transfert devait être de courte durée et s’arrêter le 31 juillet 2022, pour être prolongé jusqu’au 31 août dans un second temps.

Cette fois-ci, la compagnie nationale algérienne revient pour annoncer une autre prolongation des transferts de vols. C’est par le biais d’un communiqué publié sur la page Facebook officielle d’Air Algérie que la nouvelle a été révélée.

Selon ce communiqué, les vols ont été transférés pour la période allant du 14 au 30 septembre 2022.

Les changements pour les vols du 18 et 25 septembre sont les suivants :

AH2054 Alger – Londres Heathrow devient

AH2354 Alger – Londres Stansted à 14h20.

AH2055 Londres Heathrow –Alger devient AH2355 Londres Stansted – Alger à 19h00.

En ce qui concerne les vols du 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 17 et 30 septembre 2022 les changements sont les suivants :

AH2054 Alger – Londres Heathrow devient AH2354 Alger – Londres Stansted à 14h50.

AH2055 Londres Heathrow devient 1H2355 Londres Stansted – Alger à 19h00.

Air Algérie dévoile les raisons de ces transferts

Les raisons de ces transferts ont été révélées par Air Algérie.

La compagnie aérienne algérienne, avait préalablement communiqué sur « d’éventuelles perturbations » des vols entre Londres et Alger dès le 22 juillet 2022.

La principale raison qui avait été énoncée était la saturation de l’aéroport de Londres Heathrow.

Cet aéroport est l’un des plus grands du pays, il demande beaucoup de main d’œuvre et la structure se retrouve donc en difficulté.

L’aéroport n’a pas pu faire face à cette densité de voyageurs, et a donc demandé aux différentes compagnies aériennes de ne plus vendre de billets en destination de Heathrow.

De ce fait, le nombre de passagers a été limité à 100000 par jour le 12 juillet 2022.