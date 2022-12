Vols vers Londres : Air Algérie annonce des perturbations

Les grèves gâchent la période des fêtes de fin d’année en Europe. Après Air France qui a été menacée par un préavis de grève qui risque de geler son activité aérienne. C’est le tour des aéroports britanniques de subir des perturbations dans leurs programmes.

En effet, à partir du 23 décembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, les agents de la police aux frontières de plusieurs aéroports britanniques seront en grève. Des perturbations ont été annoncées notamment au niveau des deux londoniens, Heathrow et Gatwick.

Selon les dernières données de Reuters, plus de 10 000 vols internationaux. Mais aussi, près de deux millions de voyageurs pourront être impactés par ce mouvement de grève. À l’origine de ce dernier, le syndicat PCS qui milite pour l’augmentation des salaires et la sécurité de l’emploi.

Air Algérie annonce des perturbations sur ses vols vers Londres

Dans un communiqué rendu public, ce jeudi 22 décembre, Air Algérie a annoncé que ces vols vers le territoire britannique, notamment vers Londres, pourront être impacté par ce mouvement de grève déclenché par les services des frontières.

Sont concernés par ces perturbations les vols d’Air Algérie, notamment les AH 2054 et le AH 2055. Il s’agit des liaisons programmées entre le 23 et le 25 décembre, mais aussi entre le 28 et le 30 décembre 2022. Air Algérie informe que ses voyages connaitront soit des retards ou le maintien des passagers à bord…

Par ailleurs, la compagnie nationale aérienne rappelle qu’elle ne manquera pas d’informer sa clientèle de l’évolution de la situation.