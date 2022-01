Vols vers l’Italie et l’Allemagne : Air Algérie baisse ses prix

La cherté des billets s’est répandu après la reprise timide des vols internationaux à cause de la crise sanitaire du Covid-19, envahissant toutes les compagnies et les sites. Beaucoup se sont vus contraints de renoncer à leurs voyages depuis et vers l’Algérie. Air Algérie a donc effectué une baisse considérable dans les prix des billets de certaines destinations peu prisées à l’instar de l’Egypte mais aussi vers et depuis l’Italie et l’Allemagne.

Pour la ligne Rome – Alger, les voyageurs souhaitant s’évader et découvrir le pays de la pizza pourront enfin se lancer dans cette aventure avec des prix raisonnables, au départ d’Alger les billets aller simple chez Air Algérie seront à partir de 28.500 DA et les billets aller – retour seront à partir de 38.000 DA. Quant à la diaspora algérienne, elle pourra également souffler et retrouver le pays en février avec des billets aller simple à partir de 301€ au départ de Rome et des billets aller – retour à partir de 318€.

Pour la ligne Francfort – Alger, c’est le moment ou jamais de voyager au pays de la Mannschaft. Les billets seront affichés au départ d’Alger à partir de 32.100 DA pour les billets aller simple et à partir de 47.000 DA pour les billets aller – retour. Quant aux billets aller simple au départ de Francfort, il faut compter à partir de 428€ et à partir de 392€ pour les billets aller – retour.

Conditions d’entrée en Italie et en Allemagne

Même s’il est possible de voyager en temps de pandémie, il est important d’agir conformément au protocole sanitaire stricte propre à chaque pays. Pour voyager vers l’Italie, les voyageurs algériens devront présenter un certificat attestant le résultat négatif d’un test (PCR) réalisé au plus tard 72 ou un test antigénique réalisé au plus tard 24 heures avant l’entrée sur le territoire italien, à présenter à toute personne chargée d’effectuer cette vérification.

De plus, tous les voyageurs à destination de l’Italie devront porter un masque de « type FFP 2 ». Concernant l’Allemagne, pour les voyageurs algériens il suffit d’être muni d’une attestation de vaccination contre le Covid-19, ou d’une preuve de guérison, ou d’un test négatif. Cette mesure concerne les personnes âgées de plus de 12 ans.