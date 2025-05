Vols vers l’Europe : Air Algérie renforce ses capacités vers cette destination

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, continue activement sa stratégie d’expansion de son réseau de vols internationaux. Dans cette optique, le transporteur vient d’annoncer le renforcement de ses capacités sur ses vols réguliers à destination de Londres.

Le remplacement de ses avions et l’augmentation du nombre de places disponibles permettront de faciliter les déplacements entre les deux pays, répondant ainsi à une demande croissante de la part des voyageurs d’affaires, des touristes et des membres de la diaspora algérienne résidant au Royaume-Uni.

En augmentant son offre vers une destination majeure comme Londres, Air Algérie consolide sa présence sur la scène aérienne internationale et renforce son rôle de plaque tournante reliant des destinations européennes au continent africain.

Air Algérie renforce ses capacités à destination de Londres Stansted et Heathrow

Selon le site spécialisé Aéroroutes, la compagnie aérienne nationale prévoit le remplacement de ses avions desservant les deux aéroports de Londres. Rappelons, Air Algérie dessert la ligne Alger – Londres Heathrow au rythme de cinq vols par semaine, programmés pour tous les samedis, dimanches, lundis, mardis et vendredis.

Pour l’automne 2025, notamment du 16 septembre au 25 octobre 2025, Air Algérie prévoit d’augmenter ses capacités sur cette ligne aérienne, avec deux des cinq vols qui seront assurés par des A330-200, au lieu de 737-800, d’une capacité de 251 places.

Par ailleurs, sur la ligne Alger – Londres Stansted, inaugurée début avril dernier, un Airbus A330-200 remplacera le Boeing 737-800 durant la période allant du 2 au 9 août prochain.

Expansion majeure vers l’Asie et l’Afrique 2025 – 2026

Air Algérie a récemment annoncé un important plan d’expansion pour la saison hivernale 2025/2026. La compagnie nationale algérienne prévoit de lancer plusieurs nouvelles liaisons aériennes directes, notamment vers l’Asie avec Kuala Lumpur et Guangzhou, ainsi que vers l’Afrique avec N’Djamena, Zanzibar et Libreville.

Cette expansion s’appuie sur l’acquisition de 16 nouveaux avions qui seront livrés progressivement. La compagnie prévoit également de reprendre ses vols vers Addis-Abeba et de renforcer ses liaisons avec Abuja, transformant ainsi l’aéroport d’Alger en véritable hub régional connectant l’Afrique avec l’Europe, l’Amérique, l’Asie et le Moyen-Orient.

En parallèle, Air Algérie entreprend une importante modernisation numérique de ses services. Au programme : une nouvelle politique de gestion des bagages à main, la numérisation du traitement des bagages et le lancement d’un nouveau site web plus interactif. La compagnie se félicite notamment du succès de la digitalisation de la commercialisation des vols pour le Hadj 2025 via le portail de l’Office national du Pèlerinage.

